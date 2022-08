“Papà non è più…”, Pippo Baudo: l’annuncio del figlio Alessandro | Tutta Italia gli sta vicino

Spiacevole notizia per il noto conduttore italiano famoso in tutto il mondo, Pippo Baudo, il Alessandro rivela a tutta una situazione alquanto drammatica. Ecco tutti i dettagli a riguardo: quali sono le condizioni reali dell’amatissimo volto del mondo dello spettacolo.

Come ben saprete lui ha giocato un ruolo incredibilmente fondamentale per tutti coloro che seguono il mondo della televisione Italiana, ha infatti conquistato il pubblico con i suoi magici interventi. Per moltissimi anni lui si è occupato principalmente del volere del pubblico intrattenendolo ed emozionandolo ogni singola volta. Cn il passare degli anni però la sono arrivati i primi problemi, nonostante questo però tuttora è una figura importante per ognuno di noi.

Essendo un volto di grande importanza lui ha incuriosito il pubblico non solo per la sua vita professionale ma perfino con tutto ciò che riguarda la sia vita privata e sentimentale. Per chi non lo sapesse negli anni è stato legato con diverse donne, trascorse infatti ben 7 anni al fianco di Alida Chelli e successivamente ebbe una breve relazione con Adriana Russo. Si sposò in seguito con la famosa cantante lirica Katia Ricciarelli. Vi sono però innumerevoli sfaccettature nella sua vita privata che lo hanno condotto a vivere una vita felice e spensierata.

Le condizioni di Pippo Baudo, le parole del figlio Alessandro

Come vi abbiamo già anticipato nella sua vita ha vissuto delle situazioni del tutto particolari e questo ha fatto sì che il pubblico si interessasse ancora di più alla sua storia. Ormai innumerevoli anni fa, lui è venuto a conoscenza della verità. Ebbene sì, il figlio Alessandro è nato da una relazione clandestina proprio fra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi.

La quale era sentimentalmente legata a due dirigente della Rai, il loro matrimonio però avvertiva una forte crisi e quando il marito scoprì il tradimento decise di riconoscerlo come suo figlio e trasferirsi in Canada.

Loro oggi sono in ottimi rapporti ed anzi Pippi Baudo attualmente è fortemente legato ad Alessandro. Proprio quest’ultimo infatti ha deciso di fare chiarezza sulle sue condizioni di salute. Alessandro ha deciso di rivelare a Nuovo questo:

“Papà ha 86 anni e non più un ragazzino. Quello che mi dà fastidio è che a distanza di tempo continuano a chiamarmi il figlio segreto di Pippo Baudo. Credo sia ora di finirla”

Queste sono le sue parole a riguardo, con le quali ha voluto far capire che vi sono alcuni problemi e le condizioni di salute del padre non sono delle migliori ma che queste ultimi potrebbero sono legate principalmente alla sua età.