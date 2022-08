Luciana Littizzetto, quanto si intasca con la RAI? Numeri mai visti prima | Pazzesco

Vi siete mai chiesti quanto spende la Rai per la collaborazione con la famosa Luciana Littizzetto? La cifra è davvero esorbitante, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare un numero così alto. Ecco l’esatto guadagno della donna.

Come ben saprete lei è una comica di successo che ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera. Vanta appunto una notorietà davvero disarmante. L’abbiamo vista infatti prendere parte ad innumerevoli programmi televisivi, inoltre la sua professionalità le ha permesso di intraprendere dei nuovi percorsi in molti ambiti lavorativi. Lei infatti non solo è una comica di successo ma è perfino una conduttrice, attrice, doppiatrice e scrittrice.

Con il passare degli anni appunto ha ricoperto ruoli molti importanti e si è distinta fra i numerosi volti dei vari mondi come quello dello spettacolo, della filmografia e della scrittura. Nonostante gli anni passati la donna continua ad essere una figura essenziale per molti programmi televisivi. La sua spiccata simpatia ed il suo senso dell’umorismo appunto sono strettamente necessari per in moltissime occasioni. Inoltre il pubblico è letteralmente e follemente innamorato di lei poiché riesce a trovare sempre il modo di sdrammatizzare in ogni singola situazione.

La sua sola presenza garantisce numeri di share inimmaginabili, proprio per questo motivo infatti la Rai continua a sceglierla in ogni stagione per vari progetti. Lei attualmente è impegnata con un programma in particolare e solo questo le frutta un compenso astronomico, la cifra infatti è davvero esorbitante. Vediamo quindi nel dettaglio di he numeri si tratta effettivamente.

Luciana Littizzetto, quanto guadagna solo grazie alla collaborazione con la Rai? Numeri inimmaginabili

Come vi abbiamo già anticipato e come ben saprete la donna continua a conquistare la scena in ogni occasione ed inoltre il suo carattere le ha permesso di stringere molti legami con persone di successo nei vari mondi della televisione e non solo. D’altra parte, il suo carattere forte e determinato però le ha perfino fatto troncare molti di questi legami proprio perché non tutti accettano le critiche. Questo però non ha mai influito sul suo percorso lavorativo, anzi le ha garantito la scalinata verso il successo.

Vedendola impegnata in molteplici progetti in molti si sono chiesti quanto effettivamente la Rai sborsa per il suo compenso. Ebbene, dovete sapere che essendo un personaggio che possiede una notorietà ed una professionalità così invidiabile la casa Rai è disposta a spendere molti soldi per garantirle un guadagno che la soddisfi particolarmente.

Stiamo parlando di cifre davvero esorbitanti, in una sola stagione di Che Tempo che fa infatti la donna guadagna ben 800.000€. Questa cifra ovviamente è davvero invidiabile perfino da molti volti del mondo dello spettacolo.