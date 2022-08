Lory Del Santo, quanti soldi ha speso per il chirurgo? Che cifre, ci vuole coraggio!

Vi siete mai chiesti quanto ha speso la famosa Lory Del Santo dal chirurgo estetico per apparire sempre più giovane? La cifra è davvero esorbitante: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Per chi non lo sapesse lei ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera. Il suo nome è infatti apparso nel cast di innumerevoli programmi televisivi di successo che le hanno consentito a loro volta di aumentare la sua notorietà. Lei è stata più volte il personaggio principale di svariati gossip, i quali la vedevano coinvolta in numerosi flirt, i quali poi sono stati poi smentiti o confermati da lei stessa. Come ben saprete la donna ha perfino partecipato a molti reality show, dove si è sempre mostrata per ciò che è realmente senza mai fingere comportamenti o simpatie strategiche.

nell’ultimo periodo appunto ha preso parte al cast del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Ilary Blasi, la quale ha affermato di essere entusiasta della sua partecipazione. All’Isola dei Famosi però non si è presentata affatto da sola, con lei appunto si è presentato il suo giovane compagno. La loro relazione ha suscitato l’interesse di molte persone, non solo del pubblico, perfino molti volti del mondo dello spettacolo sono apparsi incredibilmente sorpresi.

Nonostante il pensiero di molti i due però appaiono molto affiatati, d’altronde la loro relazione va avanti orma da molti anni, precisamente dal 2015. Come molti personaggi pubblici, anche la donna ha deciso di ricorrere al magico tocco della chirurgia estetica. Vediamo quindi nel dettaglio cosa si è rifatta e quanto ha speso realmente per tutti i ritocchi a cui si è sottoposta nel corso degli anni.

Quanto ha speso Lory Del Santo per tutti gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta?

Quando si decide di prendere parte a questo incredibile mondo si va incontro ad innumerevoli pro e contro che difficilmente si comprendono quando non si è del tutto informati. Per quanto possa sembrare scontato per molti l’apparenza è fondamentale, soprattutto se come lei si intraprende una carriera nel mondo della moda. Proprio per questo motivo infatti in molti decidono di sottoporsi ad alcuni interventi estetici, i quali consentono di mostrare la versione migliore di sé stessi.

Solitamente si ricorre al ritocco del chirurgo per mostrarsi inoltre molto più giovani di quanto effettivamente si è. Ma quali interventi o semplici ritocchi ha fatto la famosa Loredana? Ebbene pare che la donna si sia sottoposta ad un piccolo intervento al naso, il quale è stato perfino confermato da lei stessa. Inoltre in molti suppongono che la donna abbia optato per delle labbra più pronunciate e degli zigomi più ampi.

Il piccolo intervento al naso, secondo quanto è riportano molte testate giornalistiche, le è venuto a costare dai 6 mila agli 8 mila euro. Per quanto riguarda invece lil ritocco alle labbra si presuppone una cifra intorno ai 500 euro, i quali però sono solo approssimativi poiché il costo di un intervento alle labbra può arrivar a costare perfino 100 euro. Per quanto riguarda gli zigomi invece, ritocco fatto secondo il parte di molti, il prezzo può variare dai 350/400 euro. Ovviamente queste cifre sono approssimative e si basano su listini dei prezzi attualmente in circolo, attualmente però non vi è alcuna conferma effettiva degli interventi della donna.