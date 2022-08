“L’avrei ammazzata”, Ilary Blasi, clamoroso: l’irreparabile danno a Totti | Salta fuori tutto

Inaspettato retroscena, il clamoroso gesto della conduttrice Ilary Blasi e gli innumerevoli danni a Francesco Totti. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente e soprattutto quando.

Come ben saprete ultimamente non si fa altro che parlare proprio della nota ex coppia che ha letteralmente spiazzato tutto il pubblico con il noto annuncio del divorzio. Vi sono attualmente innumerevoli versioni a riguardo, in molti infatti sospettano che la storia raccontata non appartenga alla realtà. Ogni ora appunto spuntano svariati dettagli che rendono la storia ancora più contorta. Per chi non lo sapesse il principale motivo della loro separazione è legato proprio ad una relazione segreta con una donna di nome Noemi.

Adesso entrambi si trovano distanti, vi ricordiamo appunto che al momento il noto ex calciatore si trova a Sabaudia, nella villa di famiglia in cui entrami hanno trascorso le vacanze negli ultimi 20 anni con i propri figli. Insieme a lui però vi sono solo le due figlie poiché Cristian è impegnato con la squadra di calcio.

Prima di lui però ha deciso di trascorrerci le vacanze proprio Ilary con i figli, dopo il ritorno dalla Tanzania, fra loro però c’è stato solo un freddo saluto alla consegna delle chiavi di casa.

Ilary Blasi e Francesco Totti, spuntano nuovi dettagli: il gesto della conduttrice crea dei danni innumerevoli

Come vi abbiamo già anticipato la loro separazione ha generato un putiferio mediatico inimmaginabile. Proprio per questo motivo in molti hanno iniziato a spulciare fra i ricordi della loro storia. Uno di questi ultimi attira incredibilmente l’attenzione proprio per via dei danni esorbitanti. Facciamo chiarezza, ormai è risaputo che i diretti interessati si sono conosciuti proprio grazie all’intervento di un amico, il quale li ha poi presentati.

Inizialmente Francesco appariva molo timido ma decise di provarci ugualmente regalandole appunto i biglietti per il derby. Dopo il goal del calciatore, quest’ultimo ha mostrato la scritta “Sei unica”, rivolta proprio a lei. Successivamente decisero di andare al ristorante e Francesco scelse proprio l’Eur.

“L’ho portata al Fungo, ristorante all’ultimo piano di una torre all’Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede una botta forte al muretto… L’avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente… Ha dato una botta!”

Queste sono le parole dette da Francesco a IL Corriere Dello Sport, ebbene sì, la loro relazione iniziò proprio con una Ferrari completamente rigata.