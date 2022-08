Frittelle di zucchine, con 2 euro di spesa le prepari in pochissimi minuti | Irresistibili

Le frittelle di zucchine sono una ricetta semplice e gustoso, richiede poca fatica, con soli due euro di spesa avremo un piatto buonissimo.

Un piatto speciale, da mangiare sia caldo che freddo, alla fine non ne resterà nessuna nel vassoio!

Frittelle di zucchine

Una specialità semplice e poco costosa, un modo di far mangiare le zucchine ai nostri bambini, arricchito con il formaggio che più vi è gradito. Nessuno potrà resistere alle frittelle di zucchine vorranno fare tutti il bis. Vediamo cosa occorre per prepararle e come procedere.

Ingredienti per le frittelle di zucchine

2 uova medie

2 zucchine medie

sale q.b.

un ciuffo di prezzemolo q.b.

750 ml olio di semi a scelta

1 kg di farina”00″

formaggio grattugiato q.b.( qualunque tipo a scelta)

300 grammi di acqua minerale

Preparazione

Passiamo alla preparazione delle nostre frittelle di zucchine, tagliando con una mandolina alla julienne, le due zucchine che abbiamo precedentemente lavate, asciugate e private delle estremità.

Le fettine che ne ricaveremo dovranno avere lo spessore di circa due millimetri, quindi le riponiamo in una capiente ciotola mentre tra uno strato e l’altro spolveriamo una piccola quantità di sale fino e le lasciamo riposare per circa un ora.

Nel frattempo in un’altra ciotola versiamo le uova intere, per cui tuorli e albumi e aggiungiamo mezzo cucchiaio di sale fino. Utilizzando una frusta a mano iniziamo a amalgamare.

Quindi uniamo il formaggio grattugiato che potrà essere di qualunque tipo a nostro gusto, per cui parmigiano, pecorino o un mix di formaggi a scelta e, sempre con la frusta manuale misceliamo gli ingredienti.

Dopo aver pulito e lavato il prezzemolo lo tritiamo finemente e lo aggiungiamo alle uova con il formaggio mescolandoli insieme. A questo punto uniamo un po’ di acqua minerale e giriamo ancora.

Possiamo ora aggiungere per gradi piano piano la farina setacciata alle uova, sempre mescolando con la frusta in modo che non si formino dei grumi. Continueremo ad aggiungere acqua e farina fino a terminare la farina per farne una pastella della consistenza desiderata.

Prendiamo ora le zucchine e le strizziamo per bene, così da farne uscire tutta l’acqua e poi le uniamo alla pastella appena fatta e mescoliamo.

Come friggere le frittelle

Prendiamo ora una padella antiaderente dai bordi alti e versiamo l’olio di semi, quindi una volta sul fuoco aspettiamo che diventi ben caldo. Per essere sicuri che sia caldo a sufficienza possiamo versare qualche goccia di pastella, se tornano subito a galla vuol dire che possiamo iniziare a friggere le frittelle di zucchine.

Ora aiutandoci con due cucchiai versiamo nella padella la giusta quantità di pastella nell’olio per friggere, posizionandole in modo che non si attacchino tra loro.

Mentre friggono, aiutandoci con un forchettone, separiamo quelle che eventualmente si sono unite tra loro. Facciamo dorare le frittelle prima da un lato e poi le giriamo sull’altro, facendo attenzione a non bucarle. In tal modo eviteremo che assorbano troppo olio.

Quando sono belle dorate le togliamo dall’olio e le posizioniamo su di un vassoio con della carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio. Prima di passare alla seconda frittura, con una schiumarola eliminiamo tutti i pezzetti di pastella presenti nell’olio e finiamo di friggere il resto della pastella fino a terminarla.

Alla fine avremo il nostro vassoio colmo di buonissime frittelle di zucchine!