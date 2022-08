“Auguroni”, Antonella Clerici felicissima: non c’è due senza tre | Dopo anni il lieto annuncio

Incredibile notizia quella che vede come protagonista indiscussa proprio la famosa conduttrice Antonella Clerici. Lei è felicissima, dopo anni finalmente arriva il lieto annuncio: ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto chi vivrà con lei questa nuova avventura.

Come ben saprete, lei nel corso degli anni ha conquistato l’interesse e la stima del pubblico grazie ai suoi interventi ed alla sua estrema professionalità e simpatia. Proprio per questo motivo infatti i molti hanno iniziato ed interessarsi non solo della sua vita professionale ma perfino della sua vita sentimentale ed ovviamente di tutto ciò che accade quando lei è lontana dai riflettori. Per chi non lo sapesse lei è stata legata sentimentalmente con diversi nomi nell’arco della sua vita.

Lei infatti si è perfino sposata molto tempo fa ma purtroppo il suo matrimonio non è andato come sperava. Dopo solo pochi anni, tre per l’esattezza, sono iniziati i primi problemi che l’hanno poi portata al divorzio.

Successivamente è convolata nuovamente a nozze ma anche questo matrimonio non ha prodotto i frutti tanto desiderati. Col il passare del tempo conobbe Eddy Martens, ovvero il padre di sua figlia Maelle. Ad oggi, nonostante la sfortuna in amore, lei è felicemente fidanzata e convive con l’uomo della sua vita, ovvero Vittorio Garrone.

Splendida notizia per la nota Antonella Clerici, finalmente pronta al grande passo: tutti i dettagli a riguardo

In questi ultimi anni l’abbiamo vista felicemente spensierata al fianco del noto Vittorio, i due appunto portano avanti la loro relazione ormai da 5 anni. Fra loro però, nonostante i chiacchiericci sui giornali di gossip, non si è mai parlato realmente di convolare a nozze proprio per via del loro passato. Anche Vittorio ha vissuto una situazione simile alla sua.

Ad oggi però pare che la situazione sia abbastanza diversa dal momento che, proprio dei loro grandi amici, hanno dichiarato l’impensabile.

Per chi non lo sapesse la loro relazione è stata proprio grazie ad un’amica di entrambi, la nutrizionista Evelina Flachi, la quale ha organizzato l’intero incontro poiché fermamente convinta che entrambi fossero anime gemelle. Secondo quanto riportato da DiPiù alcune persone molto vicine a loro hanno affermato:

“Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”

Alla luce di queste nuove dichiarazioni non ci resta che attendere per la notizia ufficiale dei diretti interessati.