Silvia Toffanin al settimo cielo, colpo di scena: gli ha detto sì | La notizia riempie il cuore di gioia

Silvia Toffanin dopo un lungo corteggiamento sembra aver detto si alla proposta che le è stata fatta da qualche tempo. La risposta affermativa ha fatto gioire una persona molto importante.

È passato tanto tempo da quando Silvia Toffanin ballava come letterina nel programma Passaparola per poi diventare una conduttrice televisiva e prendere le redini del programma Verissimo.

Adesso, però, la sua vita potrebbe cambiare in modo radicale per via di una sfida a cui la vita l’ha messa davanti e a cui non può più tirarsi indietro dopo che ha detto si alla proposta avuta.

Silvia Toffanin: la proposta a cui ha detto si

Silvia si è sempre dimostrata pronta per nuove avventure e sicuramente quella che andrà a vivere nel 2023 è una delle più importanti per lei anche se in molti non si sarebbero mai aspettati che potesse accettarla.

Dopo il matrimonio con Pier Silvio Berlusconi, direttore delegato di Mediaset, la donna ha continuato a lavorare con parsimonia per il suo programma tv Verissimo che nella stagione televisiva 2021/2022 ha visto raddoppiare il suo appuntamento settimanale.

Nel corso del programma, in tutti questi anni ha avuto modo di intervistare molti personaggi dello spettacolo e alcuni di questi si sono confidati con lei sorprendendo tutti i telespettatori per via di alcune dichiarazioni inedite.

Proprio grazie alla sua professionalità e al suo garbo e al non essere mai scortese o fuori luogo, senza mai essere invadente, Silvia Toffanin è stata più volte contattata per prendere parte ad alcuni programmi televisivi.

Ma la stessa ha dichiarato di aver rinunciato la conduzione di questi, tra cui anche il Festival di Sanremo, declinando l’invito di Amadeus per prendere parte ad una serata della kermesse come co-conduttrice.

Il suo impegno verso Verissimo è intenso e ci mette tutte le sue energie, le stesse che dovrà spendere per il suo nuovo percorso che andrà ad affrontare a partire dal prossimo anno.

Se tutto va per il meglio, la vita della Toffanin potrebbe cambiare e si ritroverebbe a dover dividere l’amore per il suo programma del weekend con un altro impegno che le occuperà non poco tempo.

Sembrerebbe, infatti che secondo la pagina Instagram, Caffeuccissimo, la conduttrice abbia dopo un periodo di titubanza accettato una proposta che le è stata fatta da suo marito e da una nota conduttrice.

La nuova avventura di Silvia

Sembra proprio che grazie alla stima di quest’ultima nei suoi confronti e quelli di Silvia per lei, si sia convinta ad accettare dopo che questa l’ha rassicurata sul da farsi e sulle dinamiche.

Stiamo parlando di Maria De Filippi che dopo aver scoperto che la Toffanin ha detto si alla proposta fattole sembra si sia rallegrata e che abbia cominciato a lavorare per rassicurare la conduttrice sul da farsi.

Quindi, secondo le ultime indiscrezioni, Silvia Toffanin sarà la conduttrice della nuova edizione del reality show La Talpa che torna in televisione dopo tanti anni di assenza dalla sua ultima apparizione.

Il format che ha visto vincere nelle passate edizioni Angela Melillo, Gianni Sperti e Karina Cascella, sbarcherà su Canale 5 e sarà prodotto dalla Fascino, società di proprietà di Maria De Filippi a tal punto che tutti quanti pensavano fosse stata lei stessa a condurlo.

Pier Silvio Berlusconi, parlando del ritorno del programma aveva affermato che per la sua realizzazione verranno scelte risorse interne della Mediaset e secondo l’influencer Amedeo Venza, vedremo alcuni volti noti di Canale 5 all’interno del programma.

Pare che Filippo Bisciglia, orfano di Temptation Island, sia in lista per prendere parte come inviato così come Wanda Nara potrebbe prendere il posto di una delle opinioniste del reality.

Per quanto riguarda i concorrenti in questi giorni si è vociferato che a prendere parte al gioco ci sarà Gemma Galgani e nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Marco Carta, Laura Maddaloni ed Elenoire Casalegno.

Al momento però non si ha nessuna conferma e bisognerà aspettare ancora molto per sapere chi parteciperà al reality tanto atteso dai spettatori.