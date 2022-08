“Se n’è andato”, dramma senza fine in casa Carrisi: Albano perde anche lui dopo Ylenia

Il famoso Al Bano Carrisi affronta nuovamente un dramma senza fine, purtroppo perde anche lui. Tutti i dettagli della triste notizia.

In questi ultimi giorni il nome della famiglia Carrisi è tornato a far parlare di sé per via di alcuni chiacchiericci che vedono come protagonista proprio il cantante e la famosa Romina Power. I due insieme hanno condiviso insieme momenti splendidi ma purtroppo hanno dovuto affrontare anche dei momenti bui ed una grande perdita. Essendo due volti incredibilmente famosi nel mondo della musica e dello spettacolo la loro vita privata è sempre stata soggetta ad interessare il pubblico, il quale è venuto a conoscenza di spiacevoli avvenimenti.

Entrambi appunto hanno affrontato un dolore inimmaginabile, il quale ha influenzato le loro vite per moltissimi anni. Ad oggi però le loro vite procedono separate dal momento che le loro strade si sono completamente separate. Nelle ultime un nuovo dolore li accomuna, poiché purtroppo hanno perso inaspettatamente un membro della loro famiglia.

Tutto questo non è accaduto attualmente ma solo ora sono emersi tutti i dettagli su ciò che è realmente accaduto. Per molto tempo la famiglia ha tenuto questa notizia lontana dai media e non facendo trapelare così alcuna notizia.

Spiacevole notizia a casa Carrisi, Al Bano perde, purtroppo, anche lui

Come già vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza di una dolorosissima notizia che coinvolge particolarmente la famiglia Carrisi. Già in passato purtroppo quest’ultima ha sofferto molto. Questa volta, la notizia coinvolge il figlio di Roma Power del il famoso cantante, ovvero Yari Carrisi.

Per chi non lo sapesse diverso tempo fa quest’ultimo ha fatto la conoscenza di una giovane donna non molto distante dal mondo dello spettacolo. Sitiamo indubbiamente parlando di Naike Rivelli, la quale ha partecipato insieme a Yari a Pechino Expres. Proprio allora i due si avvicinarono e pare che Naike rimase incinta. Allora decise di interrompere la sua esperienza nel programma.

Rimase qualche tempo in Sud America per via di alcune complicazioni. Purtroppo però successivamente ebbe un aborto spontaneo. Ovviamente la notizia la scosse incredibilmente. Non raccontò nulla per molto tempo fino a quando non decise di prendere posto nello studio di Barbara D’Urso dove raccontò tutti ala verità.

“A Pechino Express, sui monti del Sud America, sono rimasta incinta di Yari. È l’unico motivo per cui ho lasciato la trasmissione. Quando sono uscita sono rimasta due settimane in Sud America, avevo delle perdite. Ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho rivelato perché pensavo lo facesse la trasmissione. Dopo la perdita del bambino ho avuto poi altri problemi di salute.”

Queste sono le sue parole rilasciate durante un’intervista fatta con Barbara D’Urso e poi riportate da Ogni Giorno Magazine.