“Non ti dimenticherò”, Regina Elisabetta in lutto: dopo Filippo perde l’altra metà del suo cuore

Spiacevole notizia per i reali, la Regina Elisabetta è in lutto per via della scomparsa di una persona a lei molto cara. Dopo Filippo il dolore la travolge: chi è la persona che ha perso.

In questi ultimi giorni la famosa Regina si è ritrovata in drammatica situazione. Sono stati dei mesi difficili per lei dal momento che sono molti i chiacchiericci che continuano a circolare sulla sia famiglia. Inoltre, dalla perdita del marito e fedele compagno di vita Filippo, lei ha sofferto incredibilmente avvertendo perfino dei malesseri fisici. Proprio per questo motivo infatti i figli ed i nipoti, come anche tutti i sudditi, si sono preoccupati incredibilmente per lei.

Quando purtroppo il suo compagno di vita, nonché sovrano al suo fianco, venne a mancare la notizia stravolse tutti i sudditi. La reazione della sovrana però non venne interamente capita. Lei, ricoprendo un ruolo così importante e fondamentale per il popolo non può permettersi di mostrare il suo dolore in pubblico.

Per chi non lo sapesse infatti tiene molto all’immagine della corona e proprio per questo motivo porta avanti ogni compito a discapito della situazione estrema e soprattutto delle su emozioni. Quando purtroppo dovette salutare per l’ultima volta decise di rimanere da sola per dargli l’ultimo saluto.

Drammatica notizia per la Regina Elisabetta, perde una persona cara: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato, già in passato la donna si è ritrovata in una realtà estremamente complicata scatenata appunto da una perdita. Nonostante ciò ha sempre mantenuto il controllo e non si è mai lasciata trascinare dal dolore. Purtroppo anche questa volta dovrà mostrarsi forte nonostante la grande perdita avvertita. Nelle ultime ore appunto ha perso la vita una persona a lei estremamente cara, la quale la accompagna ormai da innumerevoli anni e le è sempre stata fedele.

Stiamo parlando, purtroppo, della nota confidente della Regina Lady Myra Butter, la quale ci ha lasciti venerdì a 97 anni. Questo ovviamente è un duro colpo per la sovrana, la quale confidava in lei in tuto e per tutto, il lutto appunto l’ha completamente travolta. L’intero popolo della sovrana piange al suo fianco per via della grande perdita poiché anch’essi erano molto legati a lei e conflavano ciecamente sul suo intervento in ogni situazione. Questo sarà sicuramente una dura verità da affrontare e metabolizzare per lei, una parte del suo cuore però sarà sempre al suo fianco.