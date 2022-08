Eros e Michelle, il reale motivo della rottura: dopo anni l’agghiacciante retroscena | “Venivo obbligata”

Oggi Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno recuperato il loro bellissimo rapporto ma qual è il reale motivo che li ha allontanati? Il retroscena agghiacciante lascia tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

In questo ultimo periodo si parla molto del ritorno della famosa ex coppia. I due si sono finalmente riavvicinati solamente dopo la rottura definitiva del rapporto con il famoso imprenditore Tomaso Trussardi. Dopo la notizia del divorzio infatti i due hanno avuto modo di incontrarsi e riallacciare in qualche modo il loro splendido rapporto. In molti appunto si sarebbe immaginati un ritorno di fiamma ma fra i due vi è solo ed esclusivamente una sana amicizia attualmente. In diverse occasioni ci hanno fatto letteralmente sognare con il loro spirito di complicità e la loro incredibile vivacità.

I due insieme infatti, quando ancora condividevano la loro quotidianità ed erano felici del loro matrimonio, hanno fatto innamorare tutto il pubblico. Quest’ultimo infatti è rimasto incredibilmente scosso alla notizia della loro separazione, avvenuta ormai molti anni fa. Da allora le loro strade si sono completamente divise ed i due non si sono neanche rivolti la parole per diverso tempo.

Ad oggi però finalmente la situazione è cambiata, li abbiamo visti insieme perfino a Michelle Impossible dove appunto si sono baciati incrementando incredibilmente il sospetto di una scintilla fra i due.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, qual è il reale motivo per cui molti anni fa si sono allontanati: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in passato i due hanno deciso inspiegabilmente di allontanarsi definitivamente e troncare nell’immediato il loro matrimonio pur avendo una bellissima figlia insieme. In molti hanno tentato di capire il perché della loro scelta, riscontrando però scarsi risultati. Ad oggi finalmente si conosce il reale motivo che li ha spinti ad allontanarsi. Questo inaspettato retroscena davvero tragico ha cambiato radicalmente le loro vite.

Per chi non lo sapesse la donna ha vissuto un momento della sua vita incredibilmente tragico. Si era infatti avvicinata ad una Setta che l’ha spinta ad allontanarsi da ogni persona cara obbligandola a troncare i rapporti.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo.Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Chiamavo festosa Aurora, in vacanza col papà, fingendo di avere gente a cena, per poi passare il resto della sera in silenzio. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale”La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta.”

Queste sono proprio le parole della conduttrice, rilasciate durante un’intervista a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.