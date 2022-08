“Addio banconote”, presto cambia tutto: fuori la data ufficiale | Corri a prelevare

Addio alle banconote? Tra poco potrebbe davvero cambiare tutto. C’è già una data ufficiale? È bene correre a prelevare le banconote allo sportello bancario.

Al momento non c’è una data precisa, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato di avviare uno studio per disegnare la nuova serie di banconote dell’Euro. Pertanto, tra la fine di quest’anno e il successivo anno le attuali banconote scompariranno. Le banconote non scompariranno del tutto ma verranno cambiate.

Sono ancora tantissimi gli italiani che preferiscono pagare in contanti, soprattutto se si tratta di pagare un caffè o un pacchetto di sigarette. Le banconote subiranno una sostituzione e non una scomparsa anche perché la moneta elettronica è ancora poco utilizzata nonostante l’accelerazione avuta durante la pandemia.

Nuove Banconote dal 2024: ecco l’annuncio della BCE

La Banca Centrale Europea ha annunciato l’avvio delle consultazioni: dopo due decenni è arrivato il tempo di aggiornare l’aspetto delle banconote, è quanto ha affermato la Presidente Lagarde. In fin dei conti, le banconote sono l’emblema vivibile e tangibile dell’unità dei cittadini dell’Europa.

Per procedere con la progettazione delle nuove banconote in euro è necessario creare dei gruppi di discussione, la cui finalità è quella di raccogliere le opinioni dei cittadini dell’Unione Europea. I disegni delle attuali banconote Euro mostrano ponti, porte e finestre.

A breve sarà indetto un concorso volto a progettare le nuove banconote, ma la decisione finale spetterà al Consiglio direttivo. Una volta terminato l’iter di progettazione delle banconote, il Consiglio autorizzerà l’emissione della nuova moneta cartacea. L’obiettivo è quello di creare banconote in Euro che i cittadini dell’UE possano utilizzare in modo orgoglioso. Il processo di riprogettazione dell’Euro deve andare a braccetto con la ricerca dell’euro digitale.

Nuovo look per le banconote in Euro

Per rinsaldare il legame tra i cittadini dell’UE e la BCE sono in arrivo i nuovi biglietti da 100 e da 200 euro. la banconota da 500 euro non è più prodotta dal 2019: non viene più emessa per rispettare la normativa sull’antiriciclaggio.

A partire dal primo gennaio 2023 la soglia massima prevista per pagare in contanti si abbasserà dai 2000 ai 1000 euro. Pertanto, ben si comprende che non ha molto senso produrre le banconote da 500 euro per pagare in contanti.

Contanti: nuovi limiti a partire dal 2023

Nonostante l’accelerazione della moneta digitale con lo scoppio della pandemia, ci sono ancora tantissimi italiani che preferiscono utilizzare il contante. Bisogna prestare massima attenzione ai limiti d’utilizzo dei contanti per pagare beni e servizi.

A seguito di un emendamento approvato al Decreto Milleproroghe la soglia massima consentita per il pagamento in contanti è risalita da 1000 a 2000 euro, ma a partire dal primo gennaio 2023 il tetto riscenderà a 1000 euro.