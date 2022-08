Claudia Mori, la rivelazione è straziante: “L’ho tradito anche io” | Più famoso di Celentano

Claudia Mori e Adriano Celentano rappresentano “la coppia più bella del mondo”. Il loro amore continua a far sognare milioni di persone, ma non tutti conoscono qualsiasi retroscena della loro storia d’amore. Proprio lei si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante.

Una delle coppie più discusse e amate allo stesso tempo del mondo dello spettacolo è proprio quella formata da Claudia Mori e Adriano Celentano. Fatta da intrighi, passione e anche tradimenti. Il loro è stato e continua ad essere un amore travolgente, rappresenta la storia d’amore più longeva dell’intero panorama televisivo e cinematografico italiano.

Come in molti sapranno, in passato Adriano Celentano l’ha tradita con un’attrice molto famosa. Ma non tutti sanno che anche lei ha fatto lo stesso. Non ci crederete mai, con chi lo ha tradito, lo conosciamo tutti: scopriamo di più.

Adriano Celentano e Claudia Mori: il discusso tradimento

Qualche tempo fa, Adriano Celentano ha ammesso il tradimento a Claudia Mori con un’attrice molto famosa. Stiamo parlando di Ornella Muti. Recentemente, la figlia di quest’ultima, ha rivelato di non aver preso bene questa rivelazione, infatti, ha sbottato dicendo:

“Trovo che tirare fuori gli scheletri dagli armadi, dopo anni di silenzio, senza consultarsi con i diretti interessati, sia di cattivo gusto. E’ successa questa cosa con mamma perché nella famiglia Celentano non erano così felici”.

Anche la diretta interessata, Ornella Muti ha detto la sua affermando che anche Claudia Mori, tradiva Adriano Celentano. Una dichiarazione sconvolgente che ha fatto tremare il mondo del gossip. Secondo entrambe le donne, il Molleggiato rivelando questo segreto non si è affatto comportato bene: scopriamo di più.

Claudia Mori, con chi ha tradito Adriano Celentano? La verità

Ornella Muti, nel corso di un’intervista ha lanciato una vera e propria bomba. In particolare, ha raccontato che Adriano Celentano si sentisse trascurato perché la moglie, Claudia Mori, trascorreva molto tempo con un altro uomo.

Dopo la rivelazione del Molleggiato, anche sua moglie ha ammesso di essere l’unica causa del tradimento, prendendosi ogni colpa per aver spinto suo marito tra le braccia di un’altra donna. Insomma, entrambi hanno commesso degli errori, ma oggi sono più innamorati e uniti che mai.

Quest’anno hanno festeggiato ben 57 anni di puro amore e fanno parte delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Malgrado gli sbagli, i due hanno ammesso le proprie colpe, decidendo di mettere l’orgoglio e i rancori da parte in modo da non distruggere quello che in questi anni hanno costruito. Anche questo è un gesto d’amore non da poco.