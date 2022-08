Belen Rodriguez senza freni, asfalta Antonino di fronte a Stefano: che umiliazione | FOTO

La famosa showgirl Belen Rodriguez è incontrollabile, si scagli contro Antonino Spinalbese proprio davanti a Stefano De Martino. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è realmente successo e soprattutto qual è stata la sua reazione.

Negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso parlare del ritorno di fiamma della nota conduttrice ed il conduttore, nonché ex ballerino e suo ex marito. I due hanno stupito tutti con un avvicinamento del tutto inaspettato, in pochi però ricordano quale è realmente il contesto del loro ritorno. Ebbene, dopo aver dato alla luce la piccola Luna Maria, figlia di Antonino, la donna si è ritrovato in un situazione alquanto complicata e proprio per questo motivo infatti i genitori di Luna hanno deciso di allontanarsi definitivamente.

Questo l’ha riportata fra le braccia del suo fedele compagno Stefano. Il quale ha capito la situazione ed è subito corso in suo aiuto. Da allora non si sono più separati ed anzi si presume che vogliano perfino procedere con un matrimonio bis. Nel mentre l’ormai famoso parrucchiere è rimasto quasi nell’ombra in attesa di qualcosa che riaccendesse la scintilla.

Qualche settimana fa appunto sono iniziate a circolare diverse voci riguardo ad un presunto avvicinamento fra lui ed una nota donna. Vediamo quindi elle dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto come questa storia si collega proprio alla famosa conduttrice.

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese davanti a Stefano De Martino: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato le loro strade si sono divise ormai diverso tempo fa ma da allora entrambi si sono scontrati più volte passivamente sui social. Sono molte le occasioni appunto che i due si sono letteralmente lasciati delle frecciatine a vicenda, questa volta è una di queste. Per chi non lo sapesse Antonino pare che attualmente sia impegnato in una relazione sentimentale con la nota Giulia Tordini.

Quest’ultima appunto qualche ora fa ha deciso di pubblicare uno scatto molto semplice, ovvero un piatto di pasta sul mare. In tutto ciò non vi è nulla di strano se non fosse che qualche ora dopo proprio la famosa showgirl ha pubblicato lo stesso scatto con un avocado toast proprio sul mare. Stesso scatto a sole poche ore di distanza. Vedendo questori molti hanno presupposto che in realtà si tratta proprio di una frecciatina apparentemente rivolta a Giulia ma il vero destinatario sarebbe proprio Antonino. Non si conosce il reale motivo per il quale la showgirl avrebbe fatto un gesto di questo tipo ma siamo sicuri che attendendo riusciremo a capire il perché.