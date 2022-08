“Se n’è andato”, Lory del Santo: l’ennesima tragedia dopo Coron e Loren | Addio anche al terzo

Lory Del Santo vive nuovamente un momento buio della sua vita raccontando degli attimi estremamente dolorosi legati alla morte dei figli. Coron e Loren purtroppo non sono gli unici ad averla lasciata.

Chi segue la famosa donna ormai da diversi anni sa perfettamente che nella sua vita purtroppo ha vissuto dei momenti di dolore estremo che tuttora le causano un dolore lancinante. Negli anni lei stessa ha tentato in tutti i modi di raccontarsi, mostrando perfino le sfaccettature più delicate della sua vita. Purtroppo nell’arco degli anni la donna ha dovuto dire a addio alle persone più care della sua vita. In diverse occasioni appunto l’abbiamo vista in difficoltà per le gravi perdite, le quali tuttora le cambiano radicalmente le giornate.

Lei è un noto volto nel mondo dello spettacolo, è infatti una professionista ed in diverse occasioni si è esposta incredibilmente al giudizio pubblico. Questo non ha fatto altro che far capire al pubblico qual è la sua vera storia ed a cosa sono dovuti determinati suoi comportamenti.

Proprio per questo motivo appunto molte sono le persone che le sono state al fianco. Alcuni dolori però non si dissolvono mai, e rimangono ancorati per sempre.

Lory Del Santo, dopo Conor e Loren perde, purtroppo, anche lui

Essendo un volto molto famoso nel mondo dello spettacolo la sua vita è stata argomento principale in diverse argomentazioni, le quali la vedono appunto come protagonista. Come vi abbiamo già detto sono molte le persone che nell’arco della sua vita le hanno detto addio. Suo padre, la prima persona cara ad averle detto addio. Se ne andò quando lei era solo una bambina, aveva infatti solo 3 anni e mezzo.

“Mio padre nella bara. L’unico ricordo che ho di lui. Non mi spiegavo perché dormisse in un letto che non era il suo.”– Queste sono le parole della famosa donna, rilasciate durante un’intervista al Corriere. Da allora ogni attimo di felicità è stato susseguito da un dolore infinito. Ha perso suo figlio Conor Clapton, avuto da Eric Clapton. Quest’ultimo purtroppo è precipitato dal 53esimo piano di un grattacielo di New York quando aveva solo 5 anni.

“Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti“.

Dopo Coron anche Loren Del Santo ha perso la vita, quest’ultimo si è tolto la vita nel 2018, quando aveva solo 19 anni. Secondo quanto raccontato a Verissimo lui soffriva di anedonia, grave malattia che rende impossibile provare piacere nel svolgere delle semplice azioni quotidiane come ad esempio mangiare. Negli anni novanta inoltre, un figlio di soli 6 mesi, nato a Milano e figlio di Richard Krajicek, è morto per via di un’infezione. Lei stessa ha deciso di parlarne a Nuovo, dichiarando poi al Corriere della Sera: