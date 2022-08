“Ha perso il titolo”, scandalo in casa reale inglese: la regina l’ha sbattuto fuori | Vergognoso

By

A Buckingham Palace la tensione si taglia con il coltello. Proprio lui ha perso il titolo per sempre ed è stato sbattuto fuori dal palazzo reale della Royal Family. Ogni membro della famiglia si dovrà tenere alla larga da lui. Ma cosa è accaduto? E’ sconvolgente: scopriamo di più.

Non è la prima volta che Buckingham Palace finisce al centro dell’attenzione per episodi spiacevoli e sconvolgente. Un membro importantissimo della famiglia reale ha perso il titolo ed è stato cacciato da palazzo. Ebbene sì, non fa più parte della Royal Family.

E’ stato un membro molto importante dell’entourage della Regina Elisabetta, era addirittura il preferito e il pupillo d’eccellenza di sua maestà. Purtroppo, dopo il terrificante scandalo, è stata costretta a cacciarlo definitivamente dal Palazzo Reale, c’è anche lo zampino del principe Carlo. Non ci crederete mai cosa è accaduto, uno degli scandali più terrificanti della storia della Corona inglese: scopriamo di più.

Buckingham Palace: il terrificante scandalo

La Royal Family è finita nuovamente nel mirino degli scandali e delle polemiche che recentemente hanno fatto tremare pure la Regina Elisabetta. Sua maestà è stata costretta a prendere dei seri e duri provvedimenti.

Un dramma che non si sarebbe mai aspettata di vivere, dato che si è sempre fidata ciecamente di lui. Ma dopo anni è saltata fuori la verità come un fulmine a ciel sereno. L’intera famiglia reale è rimasta sconvolta e amareggiata da ciò che è successo.

Un altro scandalo non era proprio quel che ci voleva. Ma la decisione della Regina è stata piuttosto ferma a causa della gravità della situazione. Persino i sudditi sono rimasti scioccati. Ma cosa è accaduto? Non ci crederete mai, rimarrete senza parole: scopriamo di più.

La Regina Elisabetta lo ha cacciato fuori da Buckingham Palace | Ecco chi

A causa di un grave errore commesso proprio da un membro importantissimo della Royal Family, sua maestà è stata costretta a prendere una decisione non affatto facile. Cosa è accaduto? Ha sbattuto fuori suo figlio. Stiamo proprio parlando di Andrea di York.

Nel dettaglio, il terzogenito della Regina Elisabetta è stato accusato di frode allo stato, scandali e reati di natura sessuale. Ma non è finita qui, è stato accusato da una donna, di nome Virginia Giuffre, di violenza sessuale.

Proprio per questo, il padre di Beatrice e Eugenia è stato condannato. Una grande umiliazione per La Regina Elisabetta, infatti, lo ha cacciato e anche disconosciuto. Una delusione immensa per l’intera Royal Family.

Andrea di York, ha perso ogni titolo nobiliare e anche i titoli militari. Insomma, non è più un membro della Royal Family. Si vocifera che a mandarlo fuori da Buckingham Palace sia stato proprio Carlo, suo fratello, dato che i due non hanno mai avuto un buon rapporto.