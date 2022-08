“È incinta”, incredibile scoop: arriva la cicogna a casa Hunziker | Il dettaglio conferma tutto

By

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate e note del panorama televisivo italiano. Nelle scorse ore è saltata fuori un’indiscrezione davvero sconvolgente che ha lasciato milioni di fan a bocca aperta. Presto, la sua famiglia potrebbe allargarsi: scopriamo cosa è accaduto.

Michelle Hunziker, uno dei volti più conosciuti e apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Ogni suo gesto o parola finisce nel mirino dell’attenzione mediatica, non solo perché è una delle regine indiscusse della televisione del nostro Paese ma anche perché ha un seguito davvero incredibile sui social, infatti, ha più di 5 milioni di follower.

Nelle scorse ore, il gossip è impazzito per uno scoop incredibile che ha infiammato per l’ennesima volta la vita privata di Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Secondo le indiscrezioni, presto la loro famiglia si allargherà, una notizia incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di più.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: vita privata

La vita privata di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è continuamente sotto gli occhi di milioni di fan. Quest’ultima da anni è legata a Goffredo Cerza, invece, la conduttrice da pochi mesi si è separata da Tomaso Trussardi e ha iniziato una relazione con il suo nuovo compagno Giovanni Angiolini, un noto chirurgo specializzato in ortopedia.

Nelle scorse ore, le due sono state travolte da un gossip incredibile lanciato proprio dalla nota rivista di Alfonso Signorini, Chi. Secondo il settimanale, nella famiglia di Michelle Hunziker potrebbe arrivare presto una cicogna: scopriamo di più.

Michelle Hunziker, l’incredibile scoop

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, sono partite per la Sardegna, la terra d’origine del nuovo fidanzato della conduttrice italo svizzera. Stando alle parole della rivista Chi, le due sarebbero avvistate in una farmacia del posto, dove avrebbero comprato un test di gravidanza. Il settimanale ha scritto:

“La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”.

Mesi fa Aurora aveva smentito questa notizia con un video sui social. In molti credono che sia proprio lei in dolce attesa. La giovane ha 26 anni ed è fidanzata da diversi anni con Goffredo. I due convivono pure, quindi potrebbero sentirsi pronti a costruire una famiglia. Ma non è stato ancora smentito e nemmeno confermato nulla a riguardo.

Diverso tempo fa, Michelle si è addirittura commossa pensando ad un suo futuro nipotino. In più occasioni, la Hunziker ha affermato che desidererebbe diventare nonna. Non è escluso che potrebbe accadere molto presto. Sarebbe una notizia che non solo emozionerebbe la famosa conduttrice ma anche i milioni di fan che le seguono.