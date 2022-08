Uomini e Donne, la notizia rattrista milioni di italiani: “Addio Gemma” | Che peccato

Ad Uomini e Donne i telespettatori hanno dovuto dare l’addio a Gemma, la dama più amata di tutto il programma. Ecco cosa è accaduto alla donna protagonista del programma.

I telespettatori di Uomini e Donne non si sarebbero mai immaginati un giorno di dare l’addio ad una delle protagoniste che da oltre dieci anni fa parte della loro trasmissione preferita.

Ma nessuno può prevedere quello che la vita ci mette difronte e di cosa può accaderci e purtroppo tutti coloro che hanno amato vedere la famosissima dama all’interno del programma dovranno farne a meno.

Uomini e donne: ecco il motivo per cui i telespettatori hanno dato l’addio ad una dama molto amata

Già dalla scorsa stagione televisiva, Gemma Galgani si era mostrata in un modo più calmo apparendo anche di meno all’interno del programma per dare spazio ad altre dame e questo doveva un po’ far presagire quello che poteva accadere.

Da sempre in lite con Tina Cipollari che l’ha accusata più volte di essere all’interno dello show di Maria De Filippi per la celebrità e non per via di trovare l’amore, Gemma ha sempre ammesso di essere sfortunata in questo campo.

La sua storia d’amore più importante all’interno del programma è stata con Giorgio Manetti, chiamato anche il gabbiano per via del suo spirito libero e intraprendente con il quale si è fatto conoscere.

Gemma e il bell’uomo toscano hanno passato tanti momenti di passione insieme ma alla fine la loro storia non è finita nel migliore dei modi e la donna si è sempre dimostrata innamorata nei suoi confronti.

Questa vicenda ha appassionato milioni di italiani a tal punto che è stato realizzato per loro uno speciale televisivo andato in onda con una lettera scritta da Gemma per cercare di riconquistare Giorgio che però non ha ceduto.

In lacrime, la dama è tornata nella trasmissione e ha avuto una storia con Marco Firpo, anche questa non finita nel migliore dei modi per poi successivamente avere un flirt con un uomo di 40 anni più giovane di lei.

Stiamo parlando di Nicola Vivarelli, in arte Sirius, che si è presentato nel programma con l’intenzione di conquistare Gemma nonostante la loro differenza d’età. Tra i due sembra esserci stato un momento di passione per poi anche questo svanire nel nulla.

Gemma, sembra essere stata messa da parte dalla De Filippi per fare spazio ad Ida Platano e a Pinuccia, dame che hanno fatto parlare di sé durante l’ultima edizione di Uomini e Donne.

L’addio di Gemma

Mentre Ida si è mostrata nuovamente innamorata di Riccardo Guarnieri per poi lasciarsi ancora una volta e avere dei battibecchi con lui durante la trasmissione, Pinuccia invece è stata la nuova preda di Tina Cipollari che si è scontrata con lei molte volte.

Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi tempi, pare che Pinuccia sia intenzionata a prendere il posto di Gemma mentre Ida avrà un ruolo da opinionista per quanto riguarda il trono over.

Gemma invece, sembra dover abbandonare il programma, ma il motivo di questa decisione è dovuto per qualcosa che non si sarebbe mai aspettato e che farebbe rallegrare i fan dopo la tristezza del suo addio allo show di Canale 5.

In queste settimane si sta parlando dell’ipotetico cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip e tra i nomi è spuntato quello di Gemma Galgani e del suo ex Giorgio, anche se entrambi hanno smentito la notizia.

Pare però che Gemma, sia in procinto di lasciare Uomini e Donne, per prendere parte ad un altro reality di Canale 5, che sarà prodotto proprio da Maria De Filippi e dalla sua azienda di produzione.

Stiamo parlando de La Talpa, e secondo alcune voci di corridoio, la donna sarebbe la prima concorrente che ne prenderà parte e questo potrebbe davvero accadere dato che Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che per il ritorno del programma verranno utilizzate risorse interne di Mediaset.

Quindi Gemma, con l’addio a Uomini e Donne, potrebbe affrontare questa nuova sfida e farsi conoscere sotto un punto di vista più avventuroso e se dovesse essere lei La Talpa, dovrebbe mettere in atto tutta la sua strategia per sconfiggere gli avversari.