Tonno in scatola, il migliore costa solo 2 euro: lo trovi in tutti i supermercati | Zero metalli

Ecco che oggi vi sveliamo qual è il migliore tonno in scatola che puoi comprare al supermercato, costa solo 2 euro, ma in pochi lo conoscono.

Continuate a leggere per scoprire qual è il miglior tonno in scatola economico attualmente venduto da tutti i supermercati italiani.

I benefici del tonno

Il tonno in scatola è un alimento salutare, che conserva tutte le sue proprietà, se è di qualità. Ma devi stare attento con alcune cose.

È uno degli alimenti più consumati al mondo, e a ragione: il tonno è economico, ha un sapore delizioso, è salutare e apporta numerosi benefici all’organismo. Sebbene possa anche essere dannoso, in determinate condizioni.

Il tonno è un’ottima fonte di proteine. La sensazione di sazietà è maggiore rispetto ai carboidrati o ai grassi, consumando meno calorie.

Le proteine ​​inoltre accelerano il metabolismo, rafforzano le difese e favoriscono lo sviluppo della massa muscolare.

Una scatola di tonno contiene fino a 46,6 grammi di proteine, che è la raccomandazione quotidiana per molti adulti.

Il tonno contiene abbondanti acidi grassi omega-3. È stato dimostrato che questi nutrienti migliorano la memoria, riducono l’infiammazione e anche i sintomi dell’occhio secco, nonché altri problemi agli occhi.

Inoltre riducono la pressione sanguigna, sono antitrombotici e prevengono le aritmie. Molte scatole di tonno contengono olio perché aggiunge sapore, e più proteine ​​e acidi grassi… se è olio d’oliva.

Ma allo stesso tempo, l’olio fornisce più calorie e più grassi . Nello specifico, una lattina di tonno sott’olio ha quasi il doppio delle calorie, e più del doppio dei grassi, di una lattina di olio con acqua.

Non è un alimento molto calorico: 186 calorie a lattina con olio e circa 105 calorie se è tonno con acqua, quindi si può consumare senza alcun problema.

Ma se mangi scatolette di tonno ogni giorno, quell’olio e quelle calorie possono farti ingrassare.

Ma sapete qual è il miglior tonno in scatola italiano, che tra l’altro costa soltanto due euro? Ecco che ve lo sveliamo di seguito!

Ecco qual è il migliore tonno in scatola

Non tutti lo sanno, ma costoso non è sempre sinonimo di qualità. Proprio per questo, in Italia sono venduti tanti tonni appena sufficienti, che però costano moltissimo.

Al contrario, ce n’è uno che è ottimo, ma che costa davvero poco. Stiamo parlando di Selex, il tonno all’olio d’oliva che costa solo 2,55 euro a confezione!

Lo troviamo in tutti i supermercati, eppure non lo compriamo mai, perché preferiamo acquistare le scatolette delle marche più famose, che abbiamo impressione siano di maggiore qualità.

In realtà, in base ad alcune ricerche, il Selex è risultato il miglior tonno in scatola italiano per il rapporto qualità/prezzo.

E voi cosa ne pensate? Avevate già provato questo tonno favoloso, continuerete ad acquistarlo? Fatecelo sapere!