Rovigo: Mattia Guarnieri muore a 36 anni sulle strade a Bergantino

Ennesimo dramma sulle strade, stavolta a Rovigo dove intorno alle 23, Mattia Guarnieri ha perso la vita in un incidente stradale a soli 36 anni.

Il ragazzo rientrava da una festa con alcuni amici ed è morto sul colpo mentre percorrevano la via Garibaldi.

La morte di Mattia Guarnieri

Tragico incidente sulla via Garibaldi, ossia la zona della Provinciale 25 dove sorge la Bormioli Pharma, l’azienda di Bergantino dove la vittima lavorava come tecnico manutentore. Si tratta del 36enne Mattia Guarnieri che ieri sera rientrava da una festa e stava viaggiando a bordo di una Bmw con i suoi amici.

Alla guida dell’auto c’era l’amico 28enne Stefano Vitali, il quale avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio degli investigatori, si pensa comunque a una fuoriuscita autonoma.

Mentre per il guidatore e l’altro amico, le lesioni erano lievi, purtroppo invece per Mattia non c’è stato nulla da fare e i soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo.

Mattia infatti è morto sul colpo a causa del violento impatto e quando le ambulanze erano arrivate, era già morto, dunque i sanitari hanno preso in carico la salma per trasportarla in obitorio per ulteriori accertamenti da parte del medico legale, che saprà dare maggiori informazioni alla famiglia del ragazzo.

L’intervento delle forze dell’ordine

La chiamata alle forze dell’ordine è stata tempestiva, così come quella al 118 ma purtroppo non è stato sufficiente per salvare la vita al ragazzo con la passione per la moto e per le quattroruote.

I Carabinieri della Compagnia di Castelmassa hanno messo in sicurezza l’area dell’impatto, chiudendola temporaneamente alla circolazione e provvedendo alla rimozione dei resti dell’automobile.

Gli amici di Mattia sono stati trasportati all’ospedale di Rovigo e anche se i medici riferiscono che le loro condizioni non sono gravi e si riprenderanno a breve, i ragazzi sono ancora sotto shock.

Si tratta di un 28enne di Farra di Soligo e un 35enne di Melara i quali sono ancora molto provati da quanto accaduto. Quella di ieri doveva essere una serata di divertimento insieme al loro amico Mattia, i 3 erano amici da molti anni e insieme tornavano da una festa, nessuno immaginava il tragico epilogo.

Ora gli agenti attendono che i ragazzi si riprendano del tutto per poter fornire testimonianze dettagliate sulla dinamica dell’incidente e si cercano anche eventuali telecamere di sorveglianza della zona che possano aver ripreso quanto accaduto.

La salma del 36enne deceduto è stata esaminata dal medico legale e a breve verrà riconsegnata ai familiari per procedere ai funerali.

Mattia lascia un bimbo e la moglie Vanessa.