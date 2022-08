“Resta con me”, Ilary Blasi: rimane solo un figlio | Gli altri due vanno via con papà Totti

Attimi di preoccupazione quelli che vedono come principale protagonista la conduttrice Ilary Blasi. I figli decido di trascorrere il tempo con papà Francesco Totti restando lontani da lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nelle ultime settimane non si ha fatto altro che parlare del divorzio della nota coppia formata dalla conduttrice ed il noto ex calciatore della Roma. I due si sono ritrovati in una condizione particolare che li ha condotti alla rottura definitiva della loro relazione. In molti si sono chiesti quale sia il reale motivo del loro allontanamento ma ad oggi non si conosce ancora la vera versione dei fatti. Vi sono però innumerevoli notizie che riportano un legame particolare fra Francesco ed una donna di nome Noemi.

La loro storia pare che sia iniziata molto tempo fa, alcuni infatti hanno riscontrato una discreta vicinanza perfino l’anno scorso. Su questo però i due non hanno ancora fatto luce poiché entrambi tentano in ogni modo di rimare molto lontani dal putiferio mediatico che che li vede come protagonisti.

Dopo l’annuncio del divorzio, comunicato pubblicamente e separatamente, la conduttrice ha deciso di lasciare l’Italia per volare in Tanzania in compagnia dei figli. Questa sua scelta si pensa che sia principalmente legata alla decisione di manette lontani i figli da tutta la vicenda. Pare però che una nuova complicazione si è inserita nella quotidianità della donna. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Ilary Blasi, i figli insieme a Francesco Totti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente dopo l’annuncio del divorzio la donna è volata in Tanzania in compagnia dei figli, tornata a casa però la situazione si è leggermente complicata. Avendo deciso definitivamente di allontanarsi da Francesco, entrambi dovranno fare i conti con diverse ‘difficoltà’ quotidiane. Ilary subito dopo la Tanzania si è goduta dei momenti di relax insieme ai figli nella villa di famiglia dove da ormai 20 anni la sua famiglia trascorre le vacanze estive.

Terminate la vacanza però la conduttrice ha dovuto lasciare le chiavi di casa a Francesco per potergli fare trascorrere del tempo con i figli. Secondo quanto riportato da Il Corriere il loro è stato un saluto freddo ed incredibilmente veloce. Fino alla metà di agosto appunto le due figlie resteranno a Sabaudia insieme al padre mentre il figlio farà avanti e indietro per via di alcuni impegni con la Under 18 della Roma. Per questo motivo lei rimarrà qualche giorno lontana dalle figlie.