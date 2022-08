“È tornata da lui”, Michelle Hunziker non l’ha mai dimenticato: beccati così | FOTO

La famosa conduttrice stupisce tutti co un ritorno del tutto inaspettato. Michelle Hunziker torna da lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è effettivamente successo e soprattutto quando.

In questi ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare della vita privata della famosissima conduttrice, la quale solo qualche mese fa si è lasciata alle spalle innumerevoli anni di matrimonio con il noto imprenditore Tomaso Trussardi. I due appunto hanno comunicato pubblicamente il loro divorzio e da allora hanno intrapreso strade completamente diverse. A differenza del noto imprenditore, il quale attualmente è tuttora single, mentre lei non h perso tempo e si è lasciata consolare dalle braccia del medico chirurgo.

La loro relazione continua a procedere a gonfie vele tanto che la donna ha deciso perfino di fare le presentazioni ufficiali con le piccole Sole e Celeste. Pare appunto che tutti insieme si siano diretti in Sardegna per le vacanze estive.

Nonostante questo però il legame che la legava al noto imprenditore non è affatto sparito. Inoltre i due si sono ripromessi di mantenere comunque un buon rapporto proprio per i figli. Pare però che nelle ultime ore sia combatto qualcosa, vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo.

Michelle Hunziker torna da lui, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: ecco tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato la vita sentimentale della donna continua a procedere a gonfie vele. Dimenticare di punto in bianco una relazione dura moltissimi anni però non è affatto facile. Come ben saprete il noto imprenditore ha deciso di trascorrere le sue vacanze in giro per il mare. Nelle ultime ore però la famosissima donna ha deciso di tornare alla sua vecchia vita tornando quindi nella sua città.

È tornata da lui ..👀 pic.twitter.com/4vKBHGDGzg — Marietta (@Mariettamitica) August 3, 2022

Ebbene sì, nelle ultime ore la donna ha deciso di tornare a Bergamo, dove appunto viveva al sua vita insieme a Trussardi. Insieme a lei però vi era una persona a lei molto cara. Il momento è stato pubblicato proprio dalla stessa conduttrice, la quale ha poi confessato di amare follemente Bergamo poiché secondo lei è una delle città più belle. Vedendo queste sue Instagram Stories in molti hanno pensato che fosse tornata proprio per riavvicinarsi a Tomaso. In realtà però non è affatto così ed anzi la relazione con Giovanni Angiolini continua a procedere senza intoppi. Nonostante questo però i chiacchiericci su un possibile ritorno non cessano. Non ci resta quindi che attendere eventuali aggiornamenti.