Terremoto a Monaco, Charlene fuori dal principato: Carolina ha sgamato tutto | Che vergogna

Charlene di Monaco una delle donne più importanti ed influenti al mondo. Nelle scorse ore è finita nel mirino delle polemiche insieme a sua cognata Carolina. Che tra le due non corra buon sangue lo sapevamo, ma ora sono proprio ai ferri corti: scopriamo di più.

Tra Carolina e Charlene di Monaco non c’è affatto simpatia. I sudditi, ormai, sono abituati alle discussioni delle due cognate. Sono due donne completamente diverse, hanno in comune solamente il bene per il principe di Alberto. A Palazzo, questo intrigo tra Charlene e Carolina è ritornato al centro dell’attenzione nelle scorse ore.

La sorella del Principe, non ha mai accettato la cognata, anzi ha sempre cercato di farla dimettere dal suo ruolo da“ first lady” del Principato. Poco fa però, è saltato fuori un retroscena sconvolgente che ha lasciato milioni di sudditi monegaschi a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

Charlene e Carolina di Monaco: il terribile retroscena

La nota rivista Voici ha raccontato un retroscena davvero sconvolgente che riguarda proprio Charlene e Carolina di Monaco. Stando alle parole del magazine, la sorella di Alberto, starebbe cercando di far fuori sua cognata dal Palazzo reale. La moglie del principe ha vissuto dei momenti davvero difficili negli ultimi mesi.

E’ tornata da poco a Monte Carlo, dopo aver sofferto di gravi problemi di salute in Sudafrica. Ma non solo, sarebbe stata bandita dal Comitato dei Grimaldi e Carolina sarebbe riuscita a convincere Alberto ad allontanarla da Palazzo Grimaldi.

Proprio per questo, Charlene è stata costretta a vivere a Roc Angel, una residenza isolata da tutti. Non è finita qui, sempre secondo Voici, la principessa di Hannover avrebbe imposto una regola davvero sconcertante, ovvero, quella di non incontrare mai la cognata. Lei starebbe facendo di tutto per spingere Charlotte e Alberto al divorzio.

Alberto e Carolina: Il patto segreto

Carolina, avrebbe stretto un accordo segretissimo con suo fratello. Un patto che porterebbe Charlene completamente fuori dal Principato. Ovvero, se il principe dovesse morire prima della maggiore età del figlio Jacques, lei prenderà il suo posto.

Inoltre, Alberto avrebbe offerto a Charlène 12 milioni di euro per presentarsi a qualche evento pubblico per non alimentare i gossip sulla loro crisi. Però, queste sono solo indiscrezioni, ovviamente, i diretti interessati non hanno mai confermato ma nemmeno smentito nulla a riguardo.

E’ da tempo che si vocifera di una crisi tra i due, ma non ci sono conferme ufficiali. Intanto, Charlene si sta riprendendo dopo i gravi problemi di salute che ha avuto. Il Principe sarebbe molto preoccupato, proprio per questo, le ha imposto di non guidare.