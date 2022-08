“La bimba non è di Sonia”, clamoroso: Paolo Bonolis ha un’altra figlia | Sbuca fuori tutta la verità

Sonia Bruganelli ha pubblicato delle foto di Paolo Bonolis assieme a sua figlia che però ha avuto da un’altra donna. Ecco di chi si stratta.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati di sempre che nel corso della sua carriera ha avuto al suo fianco tantissime donne dello spettacolo che hanno cercato di conquistarlo.

Attualmente, il presentatore è sposato con Sonia Bruganelli, ma la donna qualche anno fa ha pubblicato delle foto di suo marito in compagnia di sua figlia e in molti hanno fatto notare che la ragazza in questione non è figlia della sua attuale moglie.

Paolo Bonolis e la figlia avuta da una precedente relazione

Infatti come molti sanno, Paolo Bonolis ha sposato Sonia in seconde nozze e dal loro matrimonio sono nati tre figli Davide, Sara e Adele mentre da un’altra relazione sono nati Stefano e Martina.

I due suoi figli maggiori sono stati lontano dalla vita del conduttore perché mentre lui era impegnato nei suoi vari programmi televisivi in Italia loro hanno continuato a vivere la loro vita in America.

Infatti è proprio qui che i due sono cresciuti e hanno trovato l’amore e come ha affermato anche lo stesso Bonolis in un’intervista rilasciata a Verissimo e come anche ha scritto all’interno del suo libro autobiografico Perché parlavo da solo tra lui e i suoi figli non si è mai creato un rapporto continuo e fluido durante la loro infanzia.

Nonostante questo però sia Paolo che Sonia, hanno un bellissimo rapporto solido con Davide e Martina come loro lo hanno anche con la loro madre Diane Zoeller prima moglie del conduttore.

Paolo e Diane sono stati sposati per 5 anni dal 1983 al 1988 e proprio Martina ha deciso di seguire le orme di sua madre diventando una psicologa completando gli studi e tutto l’iter per svolgere questa professione.

La ragazza è la prima figlia di Bonolis, nata nel 1981 e sua padre è molto fiero di lei a tal punto da non nascondere l’emozione quando nel 2019 è volato in America per portarla all’altare.

Alla cerimonia era anche presente Sonia che ha immortalato il lieto evento con delle foto senza essere gelosa della vita precedente del conduttore e anzi, mostrandosi fiera di come ha cresciuto i suoi figli e del rapporto instaurato con loro.

Sul web però, in molti, ignari che Martina fosse la figlia avuta da un matrimonio precedente, all’epoca in molti si sono chiesti come fosse possibile che i figli di Paolo e Sonia fossero cresciuti così in fretta.

Le donne prima di Sonia

Altri utenti, hanno spiegato loro che Martina non era la figlia di Sonia, ma appunto di Diane Zoeller lasciando stupiti alcuni followers che non credevano che Bonolis avesse avuto altre donne oltre la Bruganelli.

Invece, Bonolis ha avuto altri amori, tra questi c’è anche Laura Freddi, con la showgirl ed ex protagonista di Non è la Rai, Paolo ci è stato per ben cinque anni. Il loro rapporto infatti è durato dal 1990 al 1995 ed è stata una delle più chiacchierate di sempre in quegli anni.

Fa strano pensare che la loro storia d’amore, pare essere terminata per via del desiderio della Freddi di diventare mamma. Ai quei tempi, Bonolis, avendo già due figli dal precedente matrimonio non se la sentiva di mettere su una nuova famiglia e questo è stato un punto di rottura tra i due.

A distanza di molti anni, però Paolo ha ritrovato il coraggio di formare una nuova famiglia grazie a Sonia Bruganelli mentre Laura Freddi ha coronato il suo sogno di diventare madre, nel 2018 grazie al suo compagno Leonardo D’Amico.

I due sono rimasti in ottimi rapporti e quindi nonostante le sue storie passate Sonia può stare tranquilla perché Paolo ama solo lei come ha dimostrato in più occasioni.