“Di nuovo a nozze”, Ilary Blasi: dopo Totti finisce una favola ma ne inizia un’altra | FOTO

Dopo la storia con Totti, Ilary Blasi torna a vivere una nuova favola grazie ad un matrimonio. Ecco la foto della conduttrice.

Come tutti sanno, il mese scorso Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione che ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo per via dell’incredulità della situazione.

A distanza di un mese però, Ilary sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad un matrimonio che è stato fondamentale per lei per superare la crisi di coppia e continuare la sua vita senza problemi.

Ilary Blasi torna a splendere grazie al matrimonio

Dopo la dichiarazione, né lei né il conduttore hanno avuto voglia di parlare e in particolar modo la conduttrice è volata in Tanzania con la compagnia di sua sorella Silvia e i suoi tre figli.

Secondo alcune indiscrezioni, Ilary avrebbe cominciato ad usare in maniera ossessiva i social, pubblicando foto e storie per non dare l’idea di essere una donna che è stata tradita ma anzi di far vedere che in realtà riesce a superare il problema anche da sola.

Al momento né lei né Totti hanno spiegato il motivo che ha portato loro alla separazione ma dalle indiscrezioni trapelate in rete ci sono varie versioni che vedono colpevole l’uno o l’altro.

In una di queste è Totti ad aver tradito Ilary con Noemi Bocchi, donna conosciuta nel 2021 durante un torneo di padel e sembrerebbe che la conduttrice abbia scoperto tutto per via di Isabel che ha confessato alla madre di aver conosciuto i figli della donna in questione.

Un’altra voce di corridoio invece, vuole che sia stata Ilary ad aver iniziato ad avere dei contatti con un giovane uomo del mondo dello spettacolo e che Francesco Totti scoprendone i messaggi ne sia rimasto deluso.

Se questa versione dovrebbe essere confermata, si spiegherebbe il motivo del sorriso di Ilary nelle foto e nelle storie dopo l’annuncio della separazione anche se la donna è tornata in Italia a Sabaudia nel posto in cui trascorreva le vacanze con il suo ex marito.

Ed è proprio qui che ha ritrovato la gioia del matrimonio e i valori di un’unione solida, mostrandosi in piena forma durante i festeggiamenti, sorprendendo chiunque dato il recente avvenimento.

Gli anni con Totti le hanno fatto capire che le nozze sono molto importanti e rendono solido un rapporto e per questo motivo non ha potuto esimersi dal festeggiare l’amore che ha ritrovato nella cittadina Laziale.

In questi giorni inoltre, sembra che Ilary sia aspettando proprio Totti che tornerebbe nel posto che ha visto crescere anno dopo anno il loro amore e dove i due si sono spesso rifugiati in estate.

La favola d’amore

L’uomo, al momento in vacanza alle terme con un suo amico e senza nessun altra donna affianco, pare essere stanco delle numerose voci sulla sua separazione e sembrerebbe essere pronto a parlare da un momento all’altro.

Totti rivedrà Ilary per via dei loro figli, dato che la donna se li è goduti fin ora, toccherà all’ex capitano della Roma, trascorrere le vacanze con loro e chissà se questo potrà far scattare nuovamente la scintilla tra lui e Ilary.

Nel frattempo, la conduttrice ha voluto omaggiare l’amore e si è mostrata in perfetta forma fisica pronta per rinnovare le promesse di matrimonio, anche se si tratta di quello dei suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Infatti, Roberto Blasi e sua moglie Daniela hanno scelto la location di Sabaudia come luogo per festeggiare il loro anniversario di matrimonio assieme ai loro affetti più cari.

È proprio dal loro amore che sono nate Ilary e le sue due sorelle Daniela e Melory che al momento sono molto vicine alla conduttrice e nella fattispecie la minore la sta difendendo dagli attacchi degli haters.

Nonostante la fine del suo matrimonio, Ilary si è mostrata romantica e crede nel vero amore come quello che da anni ha fatto breccia nel cuore dei suoi genitori.