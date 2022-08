Cicogna reale a casa Middleton, la famiglia si allarga: Kate non desiderava altro | FOTO

By

Nelle scorse ore, è arrivato un dolce annuncio da parte della famiglia reale inglese. E’ un grande momento per Kate Middleton. La duchessa di Cambridge non poteva desiderare di meglio, infatti, è al settimo cielo. In arrivo un altro bambino: scopriamo di più.

Nelle scorse ore Kate Middleton è finita al centro dell’attenzione, per un dolce annuncio che riguarda proprio la sua famiglia. In questo momento, la duchessa di Cambridge sta vivendo tantissime emozioni, per un motivo ben preciso, ovvero, è in arrivo una cicogna a Buckingham Palace. Una notizia di poco fa che ha emozionato tutti i sudditi inglesi.

La futura Regina d’Inghilterra non potrebbe desiderare altro, la famiglia si allargherà e senza dubbio l’arrivo di un bambino potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Siete curiosi di saperne di più? Che emozione.

Kate Middleton, cicogna in arrivo | Incredibile

Come ben sapete, dall’amore tra Kate Middleton e il principe William sono venuti al mondo tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. La coppia reale, ha affermato diverse volte di non volere più figli. Ma William e Kate non sono solamente dei genitori meravigliosi, ma sono anche zii.

Come ben sapete, la futura erede al trono, ha una sorella e un fratello: Pippa e James Middleton. Si vocifera, che quest’ultimo diventerà padre. Ad alimentare il gossip, è stato un post in occasione della festa della mamma, dove ha scritto:

“Buona festa della mamma a tutte le madri (soprattutto a mia madre), nonne, madri di cani e future mamme là fuori”.

Una frase che ha insospettito moltissimo i sudditi inglesi, infatti, in molti credono che la moglie Alizée potrebbe essere incinta. Kate Middleton è già zia di cinque nipoti e chissà se presto arriverà il sesto. Purtroppo, non sappiamo se la notizia sia certa, dato che i diretti interessati non hanno confermato e nemmeno smentito nulla a riguardo.

Chi è James Middleton? Tutto sul fratello di Kate

James Middleton, è noto per essere il fratello minore di Kate e Pippa Middleton. Non appare spesso in pubblico, dato che è sempre stato una persona molto riservata. Anche se durante un’intervista ha raccontato un suo segreto molto intimo.

Ovvero, l’uomo ha sofferto di depressione. Oggi sta bene, ha ritrovato la serenità al fianco di Alizee Thevenet, la donna che ha sposato. Di lui sappiamo che è un noto imprenditore inglese, infatti, lavora nel mercato delle torte e dell’organizzazione di eventi.

E’ anche proprietario di tre aziende: Nice Cakes, Nice Wine e Nice Group London. Attualmente lavora come guida turistica al Glen Affric Lodge un hotel di proprietà del suocero di Pippa Middleton, David Matthews.