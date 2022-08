Sorbetto al melone, 3 ingredienti ed è pronto per essere servito: dissetante da morire

Ecco che vi sveliamo questa semplicissima ricetta del sorbetto al melone, che siamo sicuri che rinfrescherà queste giornate estive così calde.

Continuate a leggere per scoprire ingredienti e procedimento di questa meravigliosa ricetta che siamo sicuri che vi stupirà.

I benefici del melone

Il melone è uno dei frutti più dolci che esistano. La sua consistenza morbida e il sapore esplosivo rendono il melone un frutto desiderato. La sua versatilità in cucina fa sì che possa essere consumato con il prosciutto o in una crema fredda esotica. Se sei in ufficio e hai bisogno di qualcosa di dolce per affrontare la mattinata, un buon pezzo di melone fresco sarà il tuo miglior alleato.

È un frutto altamente idratante perché composto quasi interamente da acqua. Il melone è uno di quei frutti perfetti da consumare lontano dai pasti (e ancor di più in estate) per idratarsi e riprendere fiato.

Tra i vantaggi del melone c’è l’elevata energia. Contiene una grande quantità di vitamine del gruppo B, responsabili della produzione di energia nell’organismo (che sono necessarie per elaborare zuccheri e carboidrati). Trita il melone quando senti che oggi non riesci a portare a termine tutti i compiti della tua pianificazione.

Inoltre aiuta nell’eliminazione delle tossine grazie alle sue proprietà diuretiche; fornisce vitamina E ed è un potente antiossidante che previene i disturbi cardiovascolari; agisce nella formazione degli anticorpi, rafforzando così il sistema immunitario.

Il suo alto contenuto di collagene lo rende un ottimo alleato per la pelle, non solo per il suo potere anti età, ma anche per il recupero della pelle danneggiata e la guarigione delle ferite.

Ma come preparare il sorbetto al melone? Continuate a leggere per scoprirlo!

Come preparare questo meraviglioso sorbetto

Basta avere un frullatore in casa per avere una soluzione per tutto. Hai anche del melone che vuoi usare? Ebbene, ricordatevi di questo sorbetto fatto con il melone a polpa arancione, ma puoi usare la tua varietà preferita.

Regola le quantità in base alle tue esigenze. Ad esempio, se il melone è molto dolce, puoi ridurre la quantità di zucchero. Oppure, se vuoi ottenere più di 5 bicchieri e non hai più melone, puoi anche aumentare la quantità di ghiaccio. Non succederà nulla.

Ecco di seguito gli ingredienti:

100 g di zucchero

500 g di polpa di melone

450 g di ghiaccio

Ecco come preparare questo dolce con facilità. Per prima cosa mettete lo zucchero all’interno del frullatore con un poco d’acqua, frullate in maniera che si sciolga. Quindi aggiungete a poco a poco il melone e i cubetti di ghiaccio. Frullate il tutto e dividete in vari bicchieri, dopo di che potrete servirlo.

E voi replicherete questa meravigliosa ricetta? Fatecelo sapere!