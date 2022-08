“L’abbiamo perso”, Pippo Baudo: la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno | Un dramma

La notizia della perdita è arrivata improvvisamente dalla bocca di sua moglie Katia Ricciarelli. Ecco la notizia che nessuno si aspettava.

Pippo Baudo è stato un conduttore televisivo che ha avuto un enorme successo, considerato uno dei padri della televisione italiana che ha dato i natali a molti personaggi da lui scoperti.

Con il suo “L’ho inventato io” è riuscito a introdurre nel mondo dello spettacolo tanti talenti che oggi popolano nel piccolo schermo grazie proprio a Pippo Baudo che ha dimostrato di vedercela lunga.

Con tanti Festival di Sanremo condotti, considerati i migliori dal punto di vista delle canzoni e dello show, il conduttore negli ultimi tempi è andato gradualmente a mostrarsi meno in televisione, data anche la sua età.

Pippo Baudo: Katia Ricciarelli racconta il tragico evento

Questo però non gli ha impedito di partecipare ad alcune trasmissioni dove si è sempre mostrato ironico e ancora capace di tenere in piedi uno show catturando l’attenzione del pubblico.

Amatissimo ma anche discusso, nel corso della sua carriera ha avuto modo anche di comporre delle canzoni tra cui la famosa Donna Rosa sigla del programma Settevoci da cui è stato tratto anche un film Il suo nome è Donna Rosa con lo stesso Baudo affiancato da Al Bano Carrisi e Romina Power.

Sentimentalmente Baudo è stato legato ad Angela Lippi per poi essere sposato dal 1986 al 2004 con la cantante lirica Katia Ricciarelli formando una delle coppie più belle e simpatiche del panorama televisivo italiano.

Il loro matrimonio però è finito per via di alcuni problemi coniugali, già qualcosa si era rotto tra i due quando Pippo Baudo nel 2003 baciò in bocca Luciana Littizzetto per uno sketch e la Ricciarelli lo considerò fuori luogo al tempo riconfermando il suo parere nel 2020 durante un’intervista da Mara Venier a Domenica In.

La donna negli ultimi anni è stata uno dei volti principali di alcune trasmissioni televisive. Nel 2021 ha preso parte alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato indossando la maschera di Giraffa per poi a settembre dello stesso anno partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

In questa occasione, ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico venendo eliminata dopo 165 giorni e messa in discussione più volte per alcune sue esternazioni non del tutto felici che hanno visto il pubblico rivoltarsi sul web e chiedere la sua espulsione che però non è mai avvenuta.

Katia Ricciarelli, in passato, ha anche raccontato qualcosa riguardo la maternità mai avuta e della perdita subita da lei e da Pippo Baudo per volere di quest’ultimo quando erano all’inizio della loro relazione.

La rivelazione della cantante lirica

Intervistata da Francesca Fagnani per conto del programma Belve, la Ricciarelli ha fatto una confessione molto shokkante riguardo la perdita di un bambino che avrebbe fatto diventare lei e Baudo genitori.

La cantante lirica ha ammesso di aver abortito dopo che il conduttore glielo ha chiesto convincendola in modo insistente perché erano appena fidanzati e pensava che fosse troppo presto.

“Sono stata punita, è giusto così” – ha dichiarato la Ricciarelli durante l’intervista – “Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, è il destino. Nella vita la cosa che più mi è mancata è un figlio ma ho capito che se non è venuto doveva essere così, questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”.

Diversamente dalla Ricciarelli, Pippo Baudo invece ha due figli, Alessandro riconosciuto dal conduttore soltanto 30 anni dopo la sua nascita dopo una vicenda legale e Tiziana nata dal primo matrimonio con Angela Lippi.

Inoltre, Baudo è anche nonno e bisnonno e oltre la Ricciarelli ha avuto in passato delle relazioni con l’attrice e cantante italiana Alida Chelli e l’attrice e cantante Adriana Russo.

Ma è la storia con la Ricciarelli quella che è stata più tempo sotto i riflettori grazie anche alla loro presenza assieme ad eventi e show televisivi durante tutto il periodo degli anni ’90.