“I gemellini non sono suoi”, colpo di scena a Palazzo reale: Charlene di Monaco sgama tutto

Charlene di Monaco, una delle donne più conosciute, influenti ed importanti al mondo. E’ sempre al centro dei riflettori, ma nelle scorse ore è finita in una polemica mediatica davvero sconvolgente che riguarderebbe proprio lei e i suoi figli: scopriamo di più.

In questi ultimi mesi, non c’è mai stato un attimo di pace per Charlène di Monaco. Dopo il rientro dal Sudafrica, dove ha combattuto contro la malattia e la lontananza dai suoi figli e da suo marito, ora deve aver a che fare con un’accusa davvero sconcertante.

Che non solo riguarda lei, ma anche Gabriella e Giacomo Di Monaco, i “suoi” due gemellini. Senza dubbio, la moglie del Principe Alberto è sempre al centro dell’attenzione, a causa del suo importante ruolo, proprio per questo si trova spesso nel mirino di intrighi e polemiche sconvolgenti sulla sua vita privata. Nelle scorse ore, è saltata fuori una notizia assurda che ha lasciato tutti i sudditi a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

“I gemellini non sono suoi”, il dramma di Charlene di Monaco

Le polemiche non mancano mai e Charlene lo sa molto bene. La principessa è finita nel mirino di numerosi sudditi. Purtroppo, a far parlare è il suo ruolo come madre, che non dovrebbe mai essere messo in discussione, invece è proprio quello che è accaduto poco fa.

Numerose persone hanno notato che la donna non è molto presente con Gabriella e Giacomo di Monaco, i suoi due figli. Purtroppo, come tutto il mondo sa, la donna ha avuto diversi problemi di salute e ancora adesso si sta riprendendo.

Quando lei è partita per il Sudafrica, ad occuparsi dei gemellini è stata zia Carolina. Ma anche quando Charlene è tornata, la sorella di Alberto è sempre stata molto vicino ai suoi due nipotini.

mais caroline de monaco est partout, maintenant elle a pris la place de charlène depuis qu’elle est malade… les jumeaux ne sont plus les siens à ce stade : elle les surveille toujours et prend soin d’eux ! pic.twitter.com/mFI1HJZslZ — jesuiscamila (@jesuiscamila1) July 31, 2022

Si tratta di una situazione che fa molto discutere, infatti, migliaia di sudditi sul web hanno notato che Carolina avrebbe preso non solo il posto da first lady, ma anche come genitore, arrivando a pensare addirittura che ormai abbia preso Carolina la custodia dei figli.

“Ma Carolina di Monaco è ovunque, ha preso il posto di Charlene, da quando era malata…I gemelli non sono più suoi ora: li veglia e si prende cura di loro.”

Il rapporto tra Charlene Di Monaco e Carolina

In questi ultimi tempi, abbiamo visto diverse volte la sorella di Alberto insieme a Gabriella e Giacomo. Li ha sempre trattati come se fossero suoi figli. Sicuramente Charlene non sarà affatto contenta dato che tra le due donne non corre buon sangue.

Che tra Carolina e Charlène non ci sia molta simpatia lo sappiamo bene. Secondo alcune fonti vicine, le donne non avrebbero mai avuto un buon rapporto, solamente in pubblico si sono mostrate sempre reciprocamente gentili, anche se fuori dai riflettori non è affatto così.