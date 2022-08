Fioretta Mari, che fine ha fatto l’amatissima docente di Amici? Scomparsa dopo l’incidente

Vi ricordate di Fioretta Mari? Per diverso tempo ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi con il ruolo d’insegnante. Impossibile dimenticarla, infatti, tantissimi fan si sono chiesti che fine abbia fatta. Purtroppo dopo il terribile incidente ha abbandonato le scene.

Fioretta Mari, non ha bisogno di presentazioni, lei rappresenta uno dei volti più noti e amati del panorama televisivo italiano. La donna. è conosciuta per essere stata tra i professori di Amaci di Maria De Filippi ippii, in veste di professoressa. Un ruolo che ricoperto per ben undici anni. Per lei è stata un’esperienza unica ed inimitabile che l’ha segnata per sempre, infatti, nel corso di un’intervista ha raccontato: “Abbiamo cambiato la televisione con la grande Maria De Filippi”.

Purtroppo, da diversi anni è completamente scomparsa dai riflettori del piccolo schermo, proprio per questo in molti fan si chiedono che fine abbia fatto e il motivo della sua sparizione dalla televisione italiana. Fioretta Mari ha vissuto un drammatico incidente: scopriamo cosa è accaduto.

Fioretta Mari e il terribile incidente

Fioretta Mari, dopo il suo percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua vita. In particolare, l’attrice ha avuto un terribile incidente che l’ha costretta ad abbandonare la sua carriera televisiva, infatti, dopo quel momento è scomparsa dal piccolo schermo.

La donna, durante un’intervista rilasciata ad Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 di Serena Bortone, ha raccontato che è caduta sul set da una botola sul set, durante una pausa. Fioretta ha spiegato:

“Mi sono salvata aggrappandomi alle pietre, mi hanno portato in coma all’ospedale. Non ho voluto denunciare” perché altrimenti gli rovinavo la carriera .Si vive troppo poco per perdere tempo a portare rancore”.

Ha avuto un trauma cranico ed è andata in coma, fortunatamente si è svegliata dopo poco. Dopo questa drammatica caduta è stata costretta a rimanere a riposo per diverso tempo. Prima di ritornare più forte di prima, è stata ferma vivendo dei momenti davvero difficili. Ma dopo il drammatico incidente la sua carriera lavorativa si è conclusa. In moltissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi, si chiedono che fine abbia fatto: scopriamo di più.

Fioretta Mari che fine ha fatto? Tutto sulla sua vita attuale

Ha lavorato per anni nella scuola di Amici come maestra di recitazione e dizione. La numero uno in questo campo, infatti, nel 2010 ha vinto il premio Grand Prix Corallo ad Alghero ed è stata il direttore artistico dell’Art Academy di Carrara.

Ma la sua passione per la recitazione non si è di certo fermata, infatti, oggi lavora a teatro e anche nel grande schermo. Moltissimi fan sperano di rivederla il prima possibile in televisione.