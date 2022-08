Belen, è ufficiale: dopo il ritorno di fiamma la notizia che tutti stavamo aspettando

Splendida notizia per la nota show girl Belen Rodriguez, dopo il ritorno con il suo ex marito Stefano De Martino arriva la notizia che tutti attendevamo. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa dovremo aspettarci per il futuro?

Come ben saprete in questi ultimi mesi il suo nome è stato il protagonista di innumerevoli gossip che riguardano principalmente il suo ritorno di fiamma con il noto ex ballerino Stefano De Martino. In diverse occasioni infatti la donna ha stupito il pubblico con degli scoop del tutto inaspettati. Vi sono infatti molti chiacchiericci che presumono perfino il grande passo. Ebbene si questi ultimi mesi sono stati caratterizzati principalmente da un rande legame sentimentale, inoltre l’ex ballerino ha pubblicamente affermato che vorrebbe nuovamente ricostruire il matrimonio. Detto questo ovviamente i fan hanno prontamente pensato ad un annuncio ufficiale.

D’altronde non è difficile pensare ad un matrimonio bis quando i due sono ormai in sintonia e vivono nuovamente insieme come una famiglia unita senza pensare assolutamente agli sbagli del passato. Nelle ultime ore appunto una notizia ha lasciato nuovamente senza parole tutti i fan. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e cosa accadrà a breve.

Belen Rodriguez, la notizia rincuora tutti i suoi fan, lo aspettavano tutti: ecco i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo la donna si è ritrovata in una situazione del tutto particolare che nemmeno lei sarebbe mai potuto immaginare. Sommersa dagli impegni ha cercato in tutti i modi di ricoprire ogni ruolo a lei assegnato e lo ha fatto di certo riscontrando un gran successo. Come ben saprete lei nella scorsa edizione del programma ha preso parte al cast de le Iene al fianco di Teo Mammucari. Ogni suo intervento ha incantato letteralmente il pubblico il quale preferirebbe assistere ad un nuova collaborazione fra i due.

Ebbene, verranno accontentati dal momento che la donna appunto sarà presente nella nuova edizione del programma ricoprendo il ruolo di conduttrice al fianco del famoso Teo. I due lavoreranno nuovamente insieme seguendo però una scaletta diversa dato che il programma non andrà più in onda seguendo il vecchio schema. Dovranno quindi unire le forze e capire come poter strutturare ben il tutto. Tutto questo è trapelato da poco ed il pubblico de Le Iene ha già perso la testa. D’altronde nella scorsa edizione gli ascolti hanno parlato chiaro. Non ci resta quindi che attendere per assistere a questo nuovo progetto.