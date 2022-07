“Ti seguono, attento”, Totti messo in guardia: dopo il divorzio, il suo caro amico Luca affonda Ilary

Il noto ex calciatore Francesco Totti viene messo in guardia da un collega fidato dopo il divorzio dalla famosa conduttrice Ilary Blasi, le parole di Luca Toni lasciano qualche dubbio. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

Come ben saprete in questo ultimo periodo il famoso ex calciatore si ritrova nell’occhio del ciclone per via del putiferio mediatico che da ormai diverse settimane si è scatenato su di lui. Sono in realtà moltissime le versioni che tuttora circolano proprio riguardo la separazione dalla nota conduttrice, alcune di queste ultime lo vedono come principale protagonista della causa della loro rottura.

In diverse occasioni appunto abbiamo sentito parlare di un presunto tradimento che l’ex capitano ha intrapreso. La relazione extra coniugale ha lasciato ovviamente tutti senza parole poiché nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una situazione del genere. Inoltre la storia del loro allontanamento continua ad infittirsi facendo venire a galla dei dettagli del tutto surreali che creano appunto una sorta di veridicità delle varie voci che circolano attualmente.

Pare però che, venendo a conoscerai di queste ultime, in suo soccorso è corso uno dei suoi colleghi più fidati, ovvero il noto Luca Toni. Vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo e soprattutto qual è la connessione fra i vari avvenimenti.

Francesco Totti messo in guardia proprio da Luca Toni dopo il divorzio da Ilary Blasi

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi gironi sul suo conto si è scatenato un vero e proprio putiferio mediatico per via delle varie notizie pubblicate di recente. Inoltre, si pensa appunto che il suo presunto tradimento sia stato scoperto dalla nota conduttrice tramite un investigatore segreto da lei stessa ingaggiato dopo le rivelazioni della figlia. Insomma, Francesco ha di certo vissuto giorni migliori. Nonostante questo però ovviamente non manca agli impegni presi di recente come appunto le vari collaborazioni.

Qualche giorno fa appunto il noto Pupo, ha pubblicato un post in collaborazione della Volkswagen. Come descrizione del post ovviamente segue la descrizione del veicolo ed il consiglio che lui stesso da a tutti i suoi fan. Sotto a questo semplice post però arriva proprio la risposta di Luca, il quale gli ha proprio detto di stare molto attento. Ovviamente il consiglio si riferiva proprio alla guida dell’auto ma in molti hanno presupposto che si trattasse di ben altro, come ad esempio un consiglio per quanto riguarda la situazione complicata con Ilary Blasi.