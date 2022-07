Sabrina Salerno, una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo italiano. L’icona anni ’80 ancora oggi incanta tutti con la sua bellezza, ma l’avete mai vista da giovane? E’ sempre stata uno splendore, a 16 anni era la più bella di tutte: vediamola.

Sabrina Salerno, non ha bisogno di presentazioni. Ancora oggi è una delle cantanti e showgirl più amate e conosciute del panorama televisivo italiano. Le sue forme e il suo viso angelico hanno sempre fatto sognare milioni di persone. Oggi ha più di 50 anni ma è ancora in perfetta forma, il suo corpo fa invidia alle ventenni.

Ma come tutti saprete, lei ha alle spalle una carriera impeccabile. Ve la ricordate agli esordi? Aveva 16 anni, non ci crederete mai ma era veramente la più bella di tutte, infatti, cadevano tutti ai suoi piedi: vediamola.

Sabrina Salerno oggi: una bellezza straordinaria

Sabrina Salerno, icona femminista degli anni ’80 e ’90. Ha alle spalle una carriera costellata da grandi successi, infatti, grazie al suo talento e alla sua bellezza 100% naturale ha lavorato come modella, conduttrice, attrice e showgirl.

Divenuta famosa per i suoi due singoli Sexy Girl e Boys, aveva poco più di 20 anni ed era già una star conosciuta non solo in Italia ma anche all’estero. Le sue forme perfette e il suo sex appeal conquistarono milioni di persone. Ancora oggi ha tantissimi fan che la seguono, soprattutto sul suo profilo IG, per la precisione ha 1,2 milioni di follower.

All’età di 54 anni vanta un corpo da favola e sono numerose le persone che rimangono incantate dalla sua bellezza. Ma l’avete mai vista a 16 anni? Era già bellissima, impossibile non rimanere a bocca aperta: vediamola.

Sabrina Salerno a 16 anni | FOTO

Come abbiamo già detto, Sabrina Salerno è una delle donne italiane più conosciute e amate del mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, sui social, è diventato virale un video di lei ai suoi esordi.

Dal filmato possiamo vederla giovanissima, aveva appena 16 anni, quando in una breve clip televisiva di “Buon compleanno Canale 5“, del 1984, la futura cantante veniva ripresa tra i banchi di scuola nel suo liceo di Genova, la sua città d’origine.

Era già bellissima, anche se il suo look è molto cambiato rispetto ad oggi. Aveva dei capelli corti che mettevano in risalto i lineamenti del suo viso. Nel corso degli anni ha sempre preferito acconciature ricce, oggi ha dei capelli molto più lunghi e ha delle sfumature bionde.

Malgrado siano trascorsi molti anni, lei è rimasta una delle donne più belle del panorama televisivo italiano, senza dubbio anche all’età di 54 anni non ha nulla da invidiare alle ragazze più giovani.