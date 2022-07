Climatizzatore, scegliamo tutti questa temperatura ma è sbagliatissimo: ti svuota il portafoglio

Continuate a leggere per scoprire qual è la temperatura del climatizzatore che non dovremmo mai impostare d’estate.

Sapete com’è nato il climatizzatore? E qual è la temperatura a cui non dovreste mai arrivare? Ecco che ve lo sveliamo di seguito!

L’invenzione innovativa del climatizzatore

L’invenzione del climatizzatore potrebbe non essere stata decisiva per il destino dell’umanità, come la ruota o il computer, ma nelle giornate calde, questo elettrodomestico è ancora uno dei gadget del progresso più apprezzati da tutti. Anche quando sappiamo che non è consigliabile utilizzarlo in eccesso, per la nostra salute e quella dell’ambiente.

I primi tentativi di rinfrescare l’aria in una stanza risalgono al 19° secolo, quando un certo John Gorrie, medico, cercò di alleviare le sofferenze dei malati di malaria. Per farlo aveva installato uno strumento rudimentale che, soffiando su dei secchielli del ghiaccio appesi al soffitto, raffreddava l’aria nella stanza. Successivamente, nel 1851, il medico americano migliorò la sua “creatura” realizzando una vera macchina raffreddata a gas.

Ma quella era un’epoca di inventori, e così tante persone hanno accolto l’idea di Gorrie di costruire una macchina in grado di raffreddare l’aria su richiesta. Iniziò così una corsa per creare uno strumento efficiente per le celle frigorifere, che alla fine fu vinta da Willis Carrier.

L’ingegnere voleva in ogni modo scovare un metodo per riuscire a sconfiggere la calura emanata in estate dagli ambienti chiusi. Così, con il tempo, è riuscito a inventare un dispositivo costituito da due serpentine di tubi.

Uno era costituito da acqua fredda, mentre l’altro era attraversato dalla sua evaporazione. Questa circolazione continua dei vari liquidi comportava l’essiccamento e il raffreddamento dell’aria che impediva l’umidità. Così venne creato dall’ingegnere il primo condizionatore d’aria.

Grazie all’invenzione della Carrier (che nel 1915 fondò una vera e propria azienda per la produzione dei suoi condizionatori), ora possiamo usare praticamente tutti i giorni l’aria condizionata, che non è più disponibile a costi proibitivi.

E menomale, viste le altissime temperature che quest’estate hanno colpito l’Europa e il mondo a causa dell’ondata di calore! Tutti noi usiamo il condizionatore sempre a temperature piuttosto basse, ma qual è quella a cui non dovremmo mai arrivare? Scopriamolo insieme!

Ecco a quale temperatura non metterlo mai

Non tutti lo sanno, ma non ha per nulla senso impostare la temperatura del condizionare al minimo, cioè a 16 gradi. Questo perché in realtà la nostra stanza o peggio la nostra casa non riuscirà mai a raggiungere la temperatura promessa.

L’unica cosa che otterrete è un grande dispendio di energia, che vi farà subire gravi ripercussioni a livello economico, in bolletta.

Proprio per questo vi raccomandiamo di impostare sempre la temperatura del vostro condizionatore a 24-26 gradi. E voi lo sapevate? Fatecelo sapere!