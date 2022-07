Uomini e Donne, colpo di scena in vacanza proprio per lei: “È rimasta incinta”

Splendida notizia per il noto volto del programma di Maria De Filippi, proprio lei di Uomini e Donne è rimasta incinta in vacanza. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente e come lo ha scoperto.

Non è di certo la prima volta che sentiamo una storia simile. Il programma della nota conduttrice Maria De Filippi appunto offre infinite possibilità a tutti coloro che decidono di prendere parte al cast. Questi ultimi decidono di intraprendere un nuovo percorso proprio per trovare l’amore della propria vita e nella maggior parte die casi questo accade coronando quindi il sogno di una vita.

D’altronde sono molte le coppie che hanno deciso di uscire insieme dallo studio cercando di creare una vera e propria famiglia sostenendosi l’un l’altra in ogni momento di difficoltà. Condividendo gioie e dolori il rapporto di queste ultime si è incredibilmente rafforzato, per alcuni però non è andata proprio così.

Nella scorsa edizione molti giovani ragazzi hanno deciso di fare la scelta ed ad oggi sono più affiatati che mai. Hanno perfino dichiarato di pensare seriamente ad una vita insieme l’uno al fianco dell’altra. Pare che il grande passo non abbai tardato ad arrivare. Vediamo quindi nel dettaglio di che chi si tratta effettivamente e come lo ha scoperto.

In arrivo la cicogna a Uomini e Donne, proprio lei è in dolce attesa: ecco tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nel coppie che si sono formate nelle scorse edizioni hanno pubblicamente dichiarato di voler mettere su famiglia. Una di queste infatti ha annunciato pubblicamente la gravidanza, Lorenzo e Claudia presto diventeranno genitori. Oltre a loro però pare che ci sia un’altra coppia che presto dovrà ricoprire un ruolo incredibilmente importante. Stiamo ovviamente parlando di Giulia De Lellis, la quale è stata un volto notevolmente importante per il programma stesso. Il suo percorso a UeD l’ha avvicinata ad Andrea, dopo molti anni però la loro storia è terminata.

Oggi lei è felicemente fidanzata da ormai diverso tempo e, un semplice scatto ha attirato i più curiosi ed ha destato qualche sospetto. In molti appunto, su una pubblicazione recente, hanno notato una discreta protuberanza, la quale ha fatto subito pensare ad una gravidanza. Pare però che non sia ancora arrivato il momento per annunciare una notizia del genere poiché proprio la diretta interessata ha smentito pubblicamente ogni chiacchiericcio. Una fan in particolare ha perfino presupposto la gravidanza poiché in Giulia, a suo dire, ha visto una luce diversa. Ovviamente l’ex volto di UeD ha prontamente chiarito la situazione.