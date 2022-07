“Per sempre nei nostri cuori”, improvvisa disgrazia a Buckingham: proprio lui se n’è andato

Buckingham Palace, terribile disgrazia travolge la famiglia reale, una grande perdita per la Royal Family: “Sarai per sempre nei nostri cuori”. Lui se n’è andato all’improvviso, lasciando un vuoto nelle vite dei famosi reali. Che grande shock.

Tragedia a Buckingham Palace, lui è scomparso improvvisamente lasciando un forte vuoto e un grande dolore nelle vite della famiglia reale. Ecco chi ha abbandonato la vita terrena.

Tragedia a Buckingham Palace

Numerosissime volte la sede di Buckingham Palace è stata nominata dai mass media nazionali e internazionali per essere stata teatro di belle notizie, drammi ma anche curiosità e sciagure. Purtroppo, le ultime news che arrivano dal Regno Unito non sono per nulla buone.

La Royal Family torna di nuovo al centro dell’attenzione ma per una terribile tragedia che ha sconvolto tutti: proprio lui se n’è andato improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore e nelle vite dei reali che hanno avuto a che fare con lui.

Arriva il post social di una famosissima coppia della dinastia dei Windsor che, con il cuore spezzato, manifesta apertamente il cordoglio nei confronti dell’amico scomparso. Che cosa è accaduto? Chi è che è venuto a mancare? Il post strappalacrime ha emozionato il mondo.

Se n’è andato per sempre: il lutto travolge la Royal Family

Terribile dramma per la Royal Family, lui è morto. Si tratta del ranger Anton Mzimba che è stato freddato con colpi di arma da fuoco da tre banditi nella sua casa nel Bushbuckridge, martedì notte.

Secondo alcune indiscrezioni, l’uomo sarebbe morto sul colpo mentre sua moglie, sparata allo stomaco, sta ancora lottando in ospedale per salvarsi la vita. Anton Mzimba, preso di mira da un gruppo ribelle intenzionato a punirlo per le sue lotte contro il bracconaggio, perde la vita per mano di alcuni balordi.

L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 19 di martedì 26 luglio ma la notizia è trapelata solo ora. La sparatoria è avvenuta dinanzi agli occhi del figlio della coppia che ha tentato di aiutare i genitori ma senza successo.

Gli uomini accusati dell’omicidio sono fuggiti a bordo di un’auto bianca e non sono stati ancora rintracciati ma la polizia sta facendo di tutto per catturarli. Intanto, il duca di Cambridge ha il cuore spezzato e attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Anton Mzimba.

Queste le parole apparse sul profilo ufficiale:

“Sono profondamente rattristato nell’apprendere dell’uccisione di Anton Mzimba con cui ho parlato a novembre. Impegnati e coraggiosi, i ranger come Anton sono fondamentali per la conservazione della fantastica fauna selvatica africana. I responsabili devono essere rapidamente assicurati alla giustizia. I miei pensieri sono con la sua famiglia”.

Anton Mzimba era molto conosciuto nel Regno Unito ed era considerato un vero e proprio paladino della giustizia del mondo animale. Da anni si batteva contro il bracconaggio, è stato un ricercatore che ha lavorato anche per la Riserva naturale privata di Timbavati dal 1997 e nel 1998 è diventato invece un capo ranger.

La sua morte ha lasciato un profondo dolore e un vuoto incolmabile nella vita delle persone che lo hanno conosciuto e anche nel principe William che da questo omicidio è rimasto profondamente sconvolto. Il duca di Cambridge si batterà affinché i colpevoli di questa terribile e ingiustificata strage siano catturati ed assicurati alla giustizia. Intanto i sudditi commentano: “Sarai per sempre nei nostri cuori”.