“Ora ha la fede”, colpo di scena: Totti non spreca più tempo dopo Ilary | La FOTO inchioda la scena

Il noto ex calciatore Francesco Totti non si fa scoraggiare dagli eventi e decide di fare il grande passo subito dopo la separazione con Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto cosa è successo effettivamente nelle ultime ore.

Come ben saprete sul loro conto negli ultimi giorni sono trapelate innumerevoli notizie che riguardano proprio la separazione da entrambi annunciata pubblicamente. Tutto ciò ovviamente ha incuriosito e letteralmente sconvolto tutti i fan della coppia, i quali non si sarebbero mai potuti immaginare una situazione di questo tipo. Nonostante ciò però, anche se il matrimonio sembrava procede a gonfie vele come sempre, l’amore che entrambi provavano sembra essere ormai svanito. Non si può però correre a conclusioni affrettate dal momento che solo i diretti interessati sono realmente a conoscenza dei fatti accaduti.

Questo però non ha evitato le critiche rivolte soprattutto all’ex calciatore, il quale sembra appunto essere la causa del loro allontanamento. Ad intromettersi nella loro quotidianità è un nome preciso, ovvero Noemi, da diverso tempo descritta come nuova fiamma di Francesco.

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche appunto pare che la loro relazione extraconiugale sia iniziata ormai molto tempo fa ed ovviamente la conduttrice non era a conoscenza di queste assurde verità. Nelle ultime ore della storia è trapelato un nuovo dettaglio, vediamo quindi cosa è realmente successo e cosa ha deciso di fare Francesco.

Francesco Totti spiazza nuovamente i suoi fan con il passo decisivo dopo Ilary Blasi: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato continuano a trapelare innumerevoli dettagli che potrebbero finalmente chiarire il tutto. Secondo quando si vocifera attualmente Francesco non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro ed anzi si presume che abbia diverse intenzioni riguardo il suo avvicinamento a Noemi. Uno scatto in particolare ha inoltre incrementato il chiacchiericcio a riguardo. Pare appunto che lui stesso si sia deciso a fare il passo decisivo nonostante la sua situazione attualmente sia abbastanza critica.

Seppur la situazione appare molto difficile e tutto fa pensare ad un avvicinamento definitivo proprio con Noemi, Francesco porta ancora la fede nuziale del matrimonio con Ilary Blasi. Tutto questo fa riflettere e dubitare sul numeroso chiacchiericcio che si è creato. Che questo possa significare in qualche modo che le sue intenzioni con la conduttrice nonché sua compagna di vita non siano del tutto terminate. Per questo però, prima di correre a conclusioni affrettate bisogna attendere l’evolversi degli eventi e soprattutto le prole del diretto interessato.