“Non è mai finita”, clamoroso: Michelle Hunziker rimette l’anello: è tornata da lui

La famosa conduttrice Michelle Hunziker sconvolge tutti con uno scatto del tutto inaspettato, rimette l’anello che le ha donato propri lui. La loro storia non è mai finita: ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa si cela dietro questo scatto.

Come ben saprete questi ultimi mesi sono stati particolarmente significativi per la vita sentimentale della nota showgirl. Quest’ultima infatti in pochi mesi ha ribaltato completamente la sua quotidianità, il suo matrimonio con il noto imprenditore Tomaso Trussardi appunto è terminato inaspettatamente. Lei però non si è di certo lasciata trasportare dalle emozioni negative ed appunto ha deciso di intraprendere una nuova relazione con il famoso medico chirurgo Giovanni Angiolini. I due attualmente si trovano in vacanza insieme in Sardegna, in compagnia della figlie della famosa showgirl, nate proprio dal matrimonio con Tomaso.

La loro relazione sembra procedere a gonfie vele ed appunto la conduttrice ha deciso perfino di presentare le figlie Sole e Celeste alla sua nuova fiamma. Il matrimonio con il noto imprenditore sembra ormai appartenere ad un’altra epoca anche se Tomaso tuttora non si è ancora avvicinato a nessuna donna.

Godendosi così un’intera estate da single. Pare però che la loro storia sia ancora più complicata, vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e cosa si cela nei comportamenti della conduttrice.

Michele Hunziker porta nuovamente l’anello che lui le ha regalato, cosa significa: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in questi ultimi giorni la nota showgirl ha nuovamente attirato l’attenzione nei suoi confronti proprio per vi dai uno scatto da lei stessa pubblicato. Il quale la ritrae in possesso di un anello in particolare. Per chi non lo sapesse lei e Tomaso hanno deciso per il bene delle proprie figlie di conservare un rapporto amichevole per non influenzare negativamente la loro crescita. Per questo appunto entrambi, anche dopo l’annuncio della separazione, si sono mostrati pubblicamente insieme.

Stando agli eventi recentemente accaduti però la situazione è alquanto sospetta dal momento che la donna ha deciso nuovamente di portare l’anello al dito che le ha regalato proprio noto imprenditore. Questo ovviamente non è passato affatto inosservato e nonostante la relazione con Giovanni Angiolini, in molti hanno presupposto che fra i due non sia finita realmente.

Su tutto questo però attualmente non è possibile dare conferma dal momento che solo i diretti interessati potrebbero smentire e confermare la versione dei fatti. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa sta accadendo. Si presume però che il suo gesto non sia legato ad uno scopo singolare.