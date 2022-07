Lino Banfi, uno degli attori e comici più noti e amati del panorama del grande schermo italiano. Con il suo talento e la sua ironia ha strappato delle enormi risate a milioni di fan. Ma sapete chi è sua figlia? La conoscete molto bene: ecco chi è.

Lino Banfi che con il suo accento e la sua simpatia ha fatto ridere milioni di persone. L’attore è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Nonno Libero nella celebre serie televisiva degli anni novanta, Un medico in famiglia, ma non solo, lo abbiamo visto come protagonista in numerosi film che sono rimasti nella storia del cinema italiano.

La sua carriera è costellata da grandi successi, infatti, come abbiamo detto, è uno degli attori e comici più noti del mondo dello spettacolo italiano. Un personaggio molto importante della comicità italiana, proprio per questo, ha sempre cercato di mantenere la sua privacy lontana dai riflettori. Ad esempio, sapete chi è sua figlia? La conosciamo molto bene.

La vita privata di Lino Banfi

Classe 1936, nato il 9 luglio ad Andria. Lino Banfi è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua vita privata. Essendo un personaggio famosissimo ha sempre cercato di mantenere la sua privacy lontana dai riflettori.

Malgrado abbia lavorato con le donne più belle d’Italia, Lino è rimasto fedele ed innamorato sempre ad un’unica persona, sua moglie Lucia Lagrasta. I due sono convolati a nozze l’uno marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento. Ancora oggi la coppia è innamorata proprio come il primo giorno.

Non tutti sanno che dal loro amore sono nati due figli: Walter e Rosanna. Quest’ultima il pubblico la conosce molto bene, dato che ha lavorato numerose volte con suo padre, nel piccolo ma anche nel grande schermo: conosciamola meglio.

Chi è Rosanna? Tutto sulla figlia di Lino Banfi

Rosanna Banfi è figlia di Lino Banfi, ma è nota al grande pubblico per essere un’attrice pugliese di successo. Classe 1963, nata Il 19 aprile a Canosa di Puglia. Sin da piccola ha coltivato la sua passione per la recitazione, fino ad esordire in teatro o negli anni ‘80.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato per diversi spettacoli ed è apparsa anche a Un medico in famiglia. Ha lavorato anche in alcuni film al fianco di Lino Banfi. Invece, per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è spostata nel 1992 con Fabio Leoni.

Dal loro legame sono nati due figli: Virginia nata nel 1993 e Pietro nel 1998. Purtroppo, Rossana ha vissuto anche un periodo davvero buio a causa di un terribile tumore al seno. Dopo essersi sottoposta alla chemioterapia e anche ad alcuni interventi chirurgici ha ripreso in mano la sua vita.