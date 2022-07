“Il principino in serio pericolo” Dramma a Windsor: mamma Kate e papà William nel panico

Kate e William hanno il cuore spezzato: il principino George “rapito”. Dramma a Buckingham Palace, il Regno Unito è scioccato. Ecco quale terribile momento stanno vivendo i reali più famosi del mondo.

William e Kate sono disperati per il principino George. Il loro primogenito li sta facendo morire di crepacuore. Il Regno Unito è sotto shock. Ecco che cosa è accaduto al futuro re d’Inghilterra. Una vicenda davvero drammatica e senza precedenti sconvolge il mondo.

William e Kate devastati dalla notizia

Kate Middleton e il principe William sono di nuovo protagonisti dei tabloid nazionali e internazionali. Questa volta, i due sono finiti in prima pagina non per crisi coniugali, presunti tradimenti o scandali familiari ma per un dramma privato e personale che ha scioccato il Regno Unito: il principino George è nei guai, “lo hanno rapito”.

Il primogenito dei Cambridge desta preoccupazione. Non arrivano notizie confortanti per il piccolo che sta allarmando tutti. Mamma Kate e papà William hanno il cuore spezzato. La corte è stata messa in allerta così come l’intera nazione della Regina Elisabetta. Bisogna fare immediatamente qualcosa, la Royal Family è distrutta.

Che fine ha fatto il principino di Windsor? Che cosa gli è successo? Spunta fuori un retroscena drammatico che fa davvero rabbrividire. La situazione è seria e pericolosa, coinvolti anche gli investigatori di Scotland Yard.

Dramma per il principino George

William e Kate vivono nel panico più totale. Si è diffusa qualche ora fa la notizia secondo cui il principino George sarebbe la prossima vittima di un rapimento organizzato da alcuni terroristi.

Il primogenito dei duchi di Cambridge è finito nel mirino di un gruppo di estremisti che avrebbero intenzione di rapirlo e richiedere un riscatto di 50 milioni di dollari per il suo rilascio.

La notizia bomba è stata diffusa dal National Enquirer che parla di rapimento diffondendo notizie sconcertanti riguardo il futuro erede al trono di Inghilterra. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da persone vicine anche alla famiglia reale, alcuni degli estremisti che avevano intenzioni di rapire il principino George, sono stati fermati dagli investigatori di Scotland Yard.

William e Kate, devastati, sono dovuti correre immediatamente ai ripari. Ha affermato una fonte vicina ai Cambridge:

“Secondo le informazioni che sono state tenute nascoste al pubblico, una piccola cellula terroristica ha trascorso settimane a escogitare un piano per rapire George a scuola o durante il viaggio in macchina di 3 miglia verso o dalla casa della sua famiglia a Kensington Palace”.

La polizia di Scotland Yard avrebbe sventato il tentativo di rapimento a seguito di una soffiata. Dopo essere stata messa al corrente della situazione, la duchessa di Cambridge è andata nel panico più totale ed è sempre più intenzionata a voler lasciare la sua tenuta per recarsi in un posto più sicuro, come la campagna del Norfolk.

Tensioni in corso tra i due coniugi che starebbero vivendo un momento drammatico. La paura di perdere il loro primogenito li sta allontanando. Per il momento, William e Kate hanno scelto il silenzio stampa evitando di esporsi su questa questione così delicata.

I duchi tengono continuamente sott’occhio i loro figli, in particolare il Principe George che non si allontana mai dai genitori e che non esce mai da solo, ma sempre accompagnato dalla scorta.

Purtroppo i reali, soprattutto i più piccoli, sono spesso protagonisti di episodi di questo genere ma i Cambridge sono preparati: hanno a loro servizio guardie del corpo addestrate a sventare ogni tentativo di rapimento.