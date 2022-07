Ecco come dovreste riutilizzare i fondi del caffè. Invece di buttarli bruciali in balcone, il risultato è incredibile e ti stupirà.

Continuate a leggere per scoprire in che modo dovreste riutilizzare i fondi del caffè. Questo metodo non lo conosceva praticamente nessuno.

Un nuovo studio sui benefici del caffè

Molteplici miti sono sempre esistiti intorno al caffé. Come con qualsiasi alimento, il suo eccesso può essere dannoso per la nostra salute. Ora, gli amanti si godono ogni bevanda e dovrebbero sapere che include anche diversi vantaggi. Lo conferma uno studio di Harvard, che di recente ha riportato anche l’elenco degli alimenti che si possono assumere per abbassare il colesterolo.

Boukje van Gelder, medico esperto della prestigiosa Harvard University, ha fatto una nuova scoperta sul caffé, uno dei prodotti più consumati al mondo. Secondo esso, l’abitudine di assumerlo ogni mattina ha un impatto diretto sull’organismo, ma non a livello negativo.

Ovviamente il suo eccesso, dovuto alla dose di caffeina, può generare un’alterazione del sistema nervoso. La conclusione principale dello studio di Harvard è chiara: bere caffé ogni giorno fa bene alla cura del nostro cervello. Questa teoria è stata confermata dopo aver analizzato a fondo il corpo di 676 adulti; un’analisi di dieci anni in cui i soggetti dello studio hanno bevuto diverse quantità di caffé.

Che cos’è il deterioramento cognitivo? È definito come il declino delle funzioni cognitive dell’organismo. Portato a una grave demenza di stato verrebbe denunciato. È caratterizzato da:

Problemi di memoria

Lingua

Problemi con pensieri/giudizi

Lo studio di Gelder ha mostrato che le persone che bevevano caffè avevano un declino cognitivo minore rispetto a quelle che non lo facevano.

Sono stati segnalati anche quei soggetti che consumavano tre tazzine di caffè al giorno. Questi hanno avuto un impatto drasticamente maggiore rispetto a quelli che hanno richiesto più o meno.

Ma perché dovresti usare i fondi di caffè per bruciarli in balcone? Ecco svelato il segreto!

Ecco perché bruciare i fondi

Non tutti lo sanno, ma il caffè è un ottimo modo per allontanare le zanzare dal tuo balcone durante i mesi estivi. Per far sì che funzioni, non dovrete fare altro che metterlo su un piattino o su un barattolo, ricoperto da un foglio d’alluminio.

Così potrete poggiare alcuni cucchiaini di caffè e bruciarli con l’aiuto di un accendino o di un fiammifero.

Vi renderete presto conto che il fumo rilasciato dal caffè non farà altro che fungere da repellente per le vostre zanzare e le allontanerà.

Vi consigliamo di usare i fondi in modo tale da non sprecare il caffè. E voi conoscevate questo metodo? Funziona come repellente per le zanzare estive? Fatecelo sapere!