Brutte notizie per Haller, il tumore del calciatore è maligno

L’ex attaccante dell’Ajax, acquistato in questa finestra di calciomercato dal Borussia Dortmund, Sebastien Haller ha un tumore maligno. A rivelarla è stata la società giallonera tedesca, che in una nota ufficiale ha comunicato che il calciatore dovrà stare fermo ai box per più tempo del previsto

“I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno“, hanno scritto, per questo Haller si dovrà sottoporre alla chemioterapia. Ma il direttore sportivo del Borussia ha aggiunto che ci sono buone probabilità che l’attaccante recupererà bene.

I calciatori sono circondati (quasi) sempre da un’aura che li rende mezzo uomini e mezzo divinità. Specialmente per i tifosi, quelli che rendono il calcio uno degli spettacoli più belli al mondo. Pensare che possano essere vincibili, che qualcosa li scalfisca, li renda più umani di quello che ci immaginiamo è quasi una contraddizione in termini.

Eppure anche loro, quei semidei, hanno un cuore, dei sentimenti, possono non essere sempre al meglio, a volte si ammalano, altre volte (decisamente meno spesso) muoiono nel bel mezzo della carriera – in Italia abbiamo i purtroppo tristi esempi di Davide Astori e Piermario Morosini solo in tempi più o meno recenti. E ci riportano a quella condizione di infallibilità che ci riguarda tutti, indistintamente.

Dalla Germania e precisamente dal Borussia Dortmund arriva un’altra storia di un uomo, fatto calciatore, che non sta vivendo il suo momento migliore: Sebastien Haller, dopo essere stato operato per un tumore ai testicoli appena sbarcato tra i gialloneri, ha scoperto che il carcinoma è maligno.

Arrivato dall’Ajax solo in questa sessione di calciomercato e pronto a raccogliere la pesante eredità di Erling Haaland, pagato a peso d’oro dal Manchester City di Pep Guardiola al Borussia, l’attaccante non riuscirà a dare il suo apporto alla causa giallonera prima di qualche mese.

“Sebastien Haller sarà assente dal Borussia Dortmund per diversi mesi. I risultati istologici hanno rivelato un tumore testicolare maligno. Haller dovrà quindi sottoporsi a un trattamento chemioterapico“, hanno scritto nella nota del club, precisando poi che “Chiediamo ai media e ai fan di capire che non rilasceremo alcun dettaglio medico relativo al trattamento di Sebastien Haller oltre alle informazioni menzionate, né oggi né nei prossimi mesi”.

Kehl, ds del Borussia: “Haller ha possibilità di recupero molto buone”

Ventotto anni compiuti il 22 giugno, per l’ivoriano era (quasi) l’occasione della vita, e invece a quella stessa vita ci si deve aggrappare con tutte le forze per portare avanti il suo sogno. Ma c’è da ben sperare. O almeno così dicono.

Nella fattispecie a essere ottimista è il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, che ha dichiarato: “Haller riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile“.