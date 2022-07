Antonella Clerici, uno dei volti del panorama televisivo italiano più amati e conosciuti di sempre. La nota conduttrice ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con il suo talento ma anche con la sua bellezza. L’avete mai vista da giovane? Era di una bellezza sconvolgente.

Anche se oggi è rimasta comunque una bellissima donna, sembra che il tempo non si sia mai fermato per lei. Siete curiosi di vedere una giovanissima Antonella Clerici? Rimarrete a bocca aperta appena ammirerete la famosa conduttrice con qualche anno in meno: scopriamo di più.

Il cambiamento di Antonella Clerici

Classe 1963, nata il 6 dicembre a Legnano, Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Lei è entrata nella storia del mondo dello spettacolo attraverso la sua grinta e determinazione, ma anche grazie alla sue gaffe diventate molto famose. Ha alle spalle una carriera costellata da grandi successi. Ma ve la ricordate ai suoi esordi? Senza dubbio, la presentatrice tv è sempre stata una donna bellissima.

Lo dimostrano alcune foto che circolano in rete. Sembra come se il tempo si fosse fermato per lei. Senza dubbio è molto cambiata nel corso degli anni, ma la sua bellezza è rimasta invariata. Oggi la vediamo sempre con i suoi bellissimi biondi ricci, un sorriso splendente ed è in perfetta forma, il suo corpo farebbe invidia anche ad una ventenne. Ma l’avete mai vista da giovanissima? Era di una bellezza clamorosa: scopriamo di più.

Antonella Clerici a 20 anni: una bellezza sconvolgente | FOTO

Antonella Clerici ha lavorato sodo per crearsi una carriera così brillante. Il sacrificio e la passione sono stati i due ingredienti principali per il successo. Vedendo una foto di quando la presentatrice era giovanissima, rimarrete sicuramente a bocca aperta.

La conduttrice de La Prova del Cuoco è in ottima forma, anzi, lo è sempre stata. Dagli scatti che circolano sul web, possiamo vedere la Clerici nel pieno della sua giovinezza. Impossibile non notare la sua assurda bellezza che farebbe invidia a chiunque.

Nel corso del tempo il suo corpo è molto cambiato, i suoi indimenticabili ricci biondi sono sempre gli stessi. Ma anche la sua bontà e genuinità. Antonella Clerici è impossibile non amarla, soprattutto dopo aver visto questi scatti stupendi di quando era ancora ancora giovanissima.