“Tutto a 1 euro”, è corsa a questo famosissimo supermercato: file interminabili alle casse

Tutto ad un euro: basta recarsi in un famosissimo supermercato per fare la spesa settimanale pagando solamente 20 euro. Ecco di quale insegna si tratta!

Inflazione e continui rincari dei prezzi dei generi alimentari e di prima necessità ci costringono a confrontare ogni giorno i prezzi praticati dai vari supermercati. Sui volantini della Grande Distribuzione Organizzata ci sono tantissimi prodotti alimentari in offerta, che sono convenienti e ci consentono di risparmiare tanti euro alla fine del mese.

C’è un’insegna commerciale ben conosciuto in tutta Italia che offre tantissimi prodotti alimentari a 1 euro. Sì, hai capito proprio bene, è possibile fare la spesa pagando per ogni referenza acquistata un euro. Si tratta di una strategia e politica commerciale ben pianificata in questo periodo, che ha trovato grande riscontro tra i consumatori.

Ogni giorno ci sono file interminabili alle casse, per questo bisogna armarsi di santa pazienza e trovare il tempo necessario per fare la spesa in questo supermercato.

Supermercato: quanto costa fare la spesa?

Hai mai fatto due conti per capire quanto spendi per fare la spesa alla settimana o al mese? Vivere da soli è sicuramente più sconveniente: a fare i calcoli è un’analisi della Coldiretti.

Un single paga in media circa 70 euro alla settimana contro i 50 euro (a testa) per famiglia composta da minimo due persone. Come di spiega questo fenomeno? Si prenda in considerazione le promozioni 3X2 e gli sconti applicati ed indirizzati alle famiglie numerose. E se si acquistasse tutto ad un euro? quanto si risparmierebbe?

Supermercato, è possibile fare la spesa acquistando i prodotti ad 1 euro?

C’è un’insegna commerciale di un noto supermercato italiano che consente ai consumatori finali di fare la spesa acquistando i prodotti ad un euro. Basta sfogliare il volantino delle offerte e potrai trovare un sacco di alimenti freschi e confezionati ad un euro. si tratta di Todis, società nata nel 1994 con la formula del discount e presente soprattutto nell’Italia centrale e Meridionale.

All’interno dei punti vendita Todis è possibile reperire un vasto assortimento di prodotti freschi, di qualità e convenienti dal punto di vista economico.

Cosa puoi acquistare ad un euro? Prosciutto crudo, mozzarella, condimento per il riso, gelati, sugo di pomodoro, pasta alimentare, frollini, vino bianco e rosso, funghi champignon, cola, birra, detersivo per i piatti, detersivo per i pavimenti, filetti di sgombro, granfritto di mare, tonno, salmone, frutta ed ortaggi: tutto ad un euro. Hai capito bene! Da Todis puoi fare una spesa completa settimanale spendendo 20 euro. Mettiti in fila alla cassa e risparmierai tanti euro!