“Prima o poi tornerai a camminare”, cuore in frantumi per Luciana Littizzetto: questa non ci voleva

Luciana Littizzetto ha il cuore in mille pezzi. Brutto incidente per una persona cara alla famosa conduttrice. Il suo messaggio social fa commuovere il web. Ecco che cosa è successo.

La Littizzetto emoziona tutti. La conduttrice e spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, colpita indirettamente da una terribile tragedia: “prima o poi tornerai a camminare”. Il suo cuore è devastato.

Luciana Littizzetto ha il cuore in mille pezzi

Showgirl, scrittrice, attrice e conduttrice, pochi sono gli aggettivi esistenti per descrivere l’essere così poliedrica e professionale di una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano, Luciana Littizzetto.

Da tanti anni fedele spalla di Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa ma anche intima amica di Maria De Filippi, la Lucianina nazionale è un vero e proprio portento. C’è forse una cosa che non sappia fare? La risposta è semplice: no.

Lei, che è sempre presente sui social per condividere con i suoi tantissimi seguitori, su Instagram nei conta oltre 3 milioni e mezzo, momenti della sua vita privata e professionale, lasciando spazio anche ad humor e ironia, si è ritrovata a dover affrontare un terribile dramma.

Arriva il messaggio social, con una foto forte, che sconvolge tutti. Una persona a lei cara coinvolta in un drammatico incidente. Il cuore della Lucianina è spezzato.

Incidente e ricovero in ospedale, dramma per la conduttrice

Luciana Littizzetto si è beccata un bello spavento: uno dei suoi amici più cari ha avuto un terribile incidente che ha rischiato di mettere in serio rischio la sua vita. Il protagonista di questa brutta vicenda è Vic di Radio Deejay.

Il famoso conduttore radiofonico ha avuto un incidente col parapendio ed è stato ricoverato, in forma urgente, in ospedale, dopo essersi schiantato violentemente al suolo dato che la vela si è chiusa improvvisamente.

Vic è ora ricoverato in un letto d’ospedale. Arriva un’immagine che lascia scioccati e a (ri)pubblicarla è la stessa Luciana, sua carissima amica, che mostra il braccio di Vic con delle flebo.

Anche la dedica è strappalacrime:

“Un bacio ciciu. L’importante è che tu sia vivo e che camminerai prima o poi. Il resto saranno ca**iatoni a pioggia. Preparati. Una puntata speciale de La bomba solo di rampogne”.

Fortunatamente, nonostante l’incidente sia stato piuttosto serio, Vic dovrebbe ritornare presto a camminare di nuovo sulle sue gambe. Il noto conduttore radiofonico, domenica, presso il Lago di Iseo, ha voluto provare l’esperienza del parapendio ma la sua vela si è chiusa portandolo a rotolare sul suolo.

Queste le sue parole:

“Atterrando col parapendio a 5 metri da terra, la vela ha pensato bene di chiudersi come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino e alla fine del cestino ha lanciato me… Sono tanto rotto ma mi posso riaggiustare…”.

Il conduttore radiofonico ha voluto rassicurare i suoi fan affermando che l’incidente è stato piuttosto serio ma, nonostante ci vorrà del tempo per riprendersi, ritornerà in forza e più in forma di prima, il più presto possibile.

Tantissimi commenti di auguri e vibes positive per Vittorio Lelli, in arte Vic. Conosciuto per essere un conduttore radiofonico di grande successo, ha preso parte a programmi importanti insieme proprio a Luciana Littizzetto, Victoria Cabello e La Pina. Quando si sarà ripreso, ritornerà nuovamente alla sua postazione per tenere compagnia ai suoi tantissimi ascoltatori.