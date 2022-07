“Ora sono in 3”, Michelle Hunziker non si nasconde più: tutta la famiglia al settimo cielo

Michelle Hunziker non si nasconde più, la famiglia si allarga. Casa Hunziker pronta ad accogliere un nuovo componente: ora sono in tre! Che grande gioia per i fan della bella svizzera che sono al settimo cielo.

Michelle Hunziker sorprende tutti. La conduttrice svizzera più amata del nostro bel Paese, allarga la famiglia: ora sono in tre. Il meraviglioso annuncio lascia tutti senza parole. Che grande gioia!

Michelle Hunziker al settimo cielo

Sta vivendo un momento davvero d’oro Michelle Hunziker, la bionda svizzera più amata d’Italia. Lei, dopo un anno ricco di soddisfazioni sotto ogni punto di vista, soprattutto quello professionale che l’ha vista conduttrice di trasmissioni di grande successo come “All Together Now”, “Michelle Impossible” e “Striscia la notizia“, ora si sta concedendo finalmente il meritato relax.

Tra un bagno nelle acque splendide della Sardegna con le figlie e il suo fidanzato e una scappata a Milano per gli impegni lavorativi, Michelle è impegnata tutto il giorno. Anche l’amore procede a gonfie vele.

Ormai fa coppia fissa da mesi con il medico più sexy d’Italia, Giovanni Angiolini e le presentazioni in famiglia avrebbero reso questa relazione ancora più seria. In questo clima di grande felicità, arriva una lieta notizia che lascia tutti a bocca aperta. I fan di Michelle sono al settimo cielo per lei: la famiglia si allarga, ora sono in tre.

La conduttrice svizzera allarga la famiglia

Michelle Hunziker non potrebbe essere più felice di adesso. La bella conduttrice svizzera sta vivendo un periodo magico sotto ogni punto di vista. Il lavoro procede alla grande e a settembre la rivedremo impegnata in nuovi ed entusiasmanti progetti professionali, alcuni dei quali al momento restano top secret.

Anche la sua vita privata procede a gonfie vele. La sua relazione con il dottore Giovanni Angiolini va alla grande, sono avvenute le presentazioni in famiglia e la coppia fa sempre più sul serio.

Arriva proprio ora, in un momento magico per la bionda, un annuncio meraviglioso: la famiglia si allarga, ora sono in tre! Non stiamo parlando dell’arrivo di un bebè che potrebbe però presto sorprendere i fan della amatissima coppia ma del nuovo cagnolino, Lilly junior, che è entrato a far parte della famiglia Hunziker.

La conduttrice svizzera è amante degli animali e possiede anche altri due cagnolini, Odino che è il levriero italiano adottato nel 2020 quando era ancora sposata con Tomaso Trussardi e Leone, un piccolo barboncino che la conduttrice ha salvato da piccolino prendendosi cura di lui.

Quando Michelle ha conosciuto Leone, il cucciolotto pesava solo 100 grammi ed era costretto all’incubatrice. Oggi è un cane vispo e giocherellone, la gioia della bella bionda. Fino a un anno fa, in casa c’era anche Lilly, il suo fedele barboncino color albicocca che è scomparsa purtroppo a luglio 2021 lasciando la conduttrice e le figlie in una valle di lacrime.

La bionda svizzera ora è pronta ad accogliere anche Lilly junior. Sui social ha pubblicato una zampetta pelosa per dare il benvenuto nella sua famiglia alla nuova pelosetta.

I fan sono al settimo cielo per lei, apprezzano l’empatia e l’affetto che Michelle prova nei confronti degli animali, testimonianza a detta del mondo social, della generosità e della bontà della bella bionda che sta vivendo un periodo molto felice. Michelle ha sempre affermato di amare gli animali e i fan ne sono sicuri: non si fermerà dopo Lilly junior, la sua famiglia è sempre pronta a crescere.