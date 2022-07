Ida Platano innamorata pazza, clamoroso: beccata in vacanza proprio con lui | FOTO

Ida Platano esce allo scoperto, non si nasconde più: la famosa parrucchiera di Uomini e Donne, la dama più chiacchierata del salotto dei sentimenti di Canale 5, beccata in vacanza proprio con lui. Arriva lo scatto che non ti aspetti, che meravigliosa notizia!

Ida Platano è innamorata e lo grida ai quattro venti: la dama si mostra sui social proprio insieme a lui. Beccata in vacanza con l’uomo della sua vita. Che emozione per la star più famosa di Canale 5.

Ida Platano ha il cuore che scoppia di gioia

Ida Platano è la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi ora è in pausa per l’estate ma a partire dal prossimo 12 settembre tornerà in onda con nuove ed entusiasmanti puntate.

Già tra un mese cominceranno le registrazioni: le anteprime e le anticipazioni allieteranno nuovamente i social dei fedelissimi fan della trasmissione che non vedono l’ora che il programma condotto da oltre 25 anni dalla moglie di Maurizio Costanzo riapra i battenti.

Tra conferme e addii inaspettati, ci saranno sicuramente delle novità succulente. A proposito di news e sviluppi clamorosi, avete visto che cosa ha combinato la bella parrucchiere bresciana? Non si nasconde più: è innamorata persa di lui e sui social si mostra insieme alla sua dolce metà. Che grande emozione!

La dama di Uomini e Donne si mostra con l’uomo della sua vita

Ida Platano lo ha fatto sul serio e si mostra sui social insieme a lui, l’unico vero uomo della sua vita: si tratta di Samuele, il suo bambino. La bella parrucchiera bresciana si trova da qualche giorno in Calabria per trascorrere le sue vacanze.

Nella bella terra calabra è in compagnia dell’unico amore della sua vita, il suo meraviglioso figlio. Nelle sue Instagram stories, la dama di Uomini e Donne si mostra, bella più che mai in costume da bagno, con un bikini pazzesco che mette in mostra il suo fisico tonico e scolpito, mentre si concede un bagno rilassante nelle acque cristalline della Calabria.

E tra una passeggiata in centro e l’assaggio di piatti tipici calabresi, sta trascorrendo così le sue vacanze. La bella dama di Uomini e Donne che a settembre è pronta a fare ingresso nuovamente nello studio della trasmissione più famosa di Canale 5, sui social si mostra proprio in compagnia di suo figlio mentre passeggia per le strade di un piccolo comune calabrese.

Non ha dunque ancora trovato un fidanzato, la parrucchiera bresciana, che non smette di mettersi in gioco. Ida è convinta che prima o poi il suo principe azzurro arriverà, e perché no, magari sarà proprio Maria De Filippi a presentarglielo.

Tra poco più di un mese, ricomincerà la nuova stagione di UeD e Ida sarà, con quasi assoluta certezza, presente nuovamente nella stagione nuova. Già diverse persone, si mormora, hanno intenzione di scendere alla a corteggiarla e magari, tra di loro, potrebbe nascondersi proprio l’uomo della sua vita.

Nel frattempo la Platano ha occhi solo per il suo Samuele, il bambino è la sua gioia più grande e lei non vorrebbe essere in nessun altro posto se non con lui, la sua ancora di salvezza, il suo gioiello più prezioso. Ida appare serena. Il sorriso sul viso la rende ancora più bella, la tristezza e la malinconia di qualche mese fa, sono finalmente solo un ricordo doloroso del passato.