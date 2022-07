“Gli ha alzato le mani” irrompe la polizia in casa reale inglese: coppia distrutta | Un ‘mostro’

Un nuovo scandalo si abbatte come un tornado nella casa reale inglese: loro arrivano alle mani. Scoppia la lite che obbliga la polizia a intervenire. Che vergogna! Sono finiti davvero ai ferri corti.

Brutte notizie per due amatissimi reali, proprio loro finiscono alle mani, la polizia costretta a irrompere in casa. Che umiliazione per la Royal Family! Mai è accaduta una cosa del genere.

La polizia arriva nella casa reale inglese

I membri della Royal Family fanno di nuovo parlare tutti. I protagonisti preferiti dei settimanali di gossip e pettegolezzi, sono di nuovo nell’occhio del ciclone. La famiglia di Elisabetta II e i suoi complicati membri, sono ancora i bersagli preferiti dei tabloid nazionali e internazionali.

Ultimamente, la sovrana più famosa del mondo sta destando preoccupazione per le sue condizioni di salute. Ha dei problemi di mobilità che le impediscono di partecipare attivamente e come un tempo alla vita di corte.

Ma non sono solo i problemi di salute a far allarmare il regno di Queen Elisabetta. Ci sono anche scandali e crisi familiari che fanno più rumore e danni di un tornado. Arriva una brutta notizia: loro sono in crisi, sono arrivati persino alle mani. La polizia costretta a intervenire per risolvere la situazione. Che scandalo!

Dramma per la Royal Family

Nuovo dramma per la casa reale inglese, loro sono ai ferri corti, sono arrivati alle mani, la polizia ha fatto irruzione nella loro casa: Harry e Meghan stanno rischiando di perdersi e perdere tutto.

Secondo un’indiscrezione rilanciata dal settimanale New Idea, nella loro villa di Montecito, Harry e Meghan avrebbero scatenato il putiferio. I vicini di casa avrebbero sentito i duchi del Sussex urlare e oggetti schiantarsi al suolo, come bicchieri e porcellane preziose.

La polizia, allertata dal vicinato, avrebbe tentato di placare la situazione dopo aver fatto calmare i due coniugi. Perché Harry e Meghan sono arrivati a questo punto? Si dice che la duchessa del Sussex non sia contenta del suo matrimonio con il secondogenito di Carlo e di Lady Diana e che soprattutto condanni il principino dai capelli rossi, di non essersi adattato per nulla ai ritmi frenetici della vita di Hollywood.

Harry è un tipo pacato, molto calmo e tranquillo che non ama la vita mondana e che preferisce trascorrere più tempo possibile a casa con la moglie e i figli. Ma non è tutto. La Markle avrebbe avuto da ridire anche sul suo vestiario: gli outfit indossati dal duca del Sussex non sarebbero mai piaciuti alla ex attrice americana, una classica it girl e fashon victim che avrebbe addirittura dichiarato:

“Pensavo di aver sposato un principe, invece mi ritrovo a convivere con un vagabondo”.

Insomma, la situazione sarebbe davvero sfuggita di mano alla coppia e addirittura, Meghan avrebbe alzato le mani: “un mostro”, dicono i sudditi della nazione inglese sui social. Il popolo di Queen Elizabeth non ha mai davvero digerito la presenza nella Royal Family della bella star di Hollywood.

Sono mesi che oltreoceano, si rincorrono voci di crisi e di un divorzio imminente tra i duchi del Sussex e quest’ultimo litigio potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Matrimonio al capolinea per i due reali? Dopo il divorzio, Harry potrebbe finalmente ritornare, con grande gioia del suo popolo, nel Regno Unito insieme ai suoi bambini.