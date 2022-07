Bicarbonato, spargilo sul divano di casa: resterai a bocca aperta davanti ai risultati

Come pulire ed igienizzare il divano di casa? Spargi il bicarbonato sul divano di casa e resterai a bocca aperta davanti ai risultati.

Sporcizia e cattivi odori? I germi, i batteri e le muffe tendono ad annidarsi maggiormente nei luoghi e sulle superfici degli oggetti che maggiormente utilizziamo quotidianamente. Il wc del bagno, la doccia, il lavandino, il materasso del proprio letto ed il divano di casa sono gli oggetti più sporchi e maleodoranti in assoluto.

Come fare a rimuovere i cattivi odori? Oltre alla sanificazione quotidiana, è bene igienizzare in profondità le superfici con l’ausilio di validi prodotti naturali e detergenti. Oltre all’utilizzo di acqua ossigenata per igienizzare il tuo materasso e all’uso del borace per rimuovere le macchie nel wc, spargi un po’ di bicarbonato sul divano di casa e resterai a bocca aperta davanti ai risultati. Mai visto nulla di simile.

Come pulire il divano del proprio salotto?

Oltre al materasso, il divano è uno degli oggetti di uso domestico più difficili da igienizzare e pulire in profondità. Granelli di polvere, macchie, peli, capelli e residui di cibo sono i nemici numeri uno del tessuto del divano. Per evitare che questi nemici diventino insidiosi e sgradevoli, è bene correre ai ripari e utilizzare i metodi giusti della nonna.

Come pulire il divano in modo efficace? Pulire ed igienizzare un divano in tessuto è sicuramente più complicato rispetto alla pulizia del divano in pelle. Segui questi steps e rimarrai a bocca aperta.

Rimuovere ogni cuscino e oggetto ornamentale

Prima di dedicarti alla pulizia profonda del tuo divano, rimuovi ogni cuscino ed oggetto ornamentale che funge da ostacolo e ti impedisce una corretta e profonda sanificazione del tessuto.

Passare l’aspirapolvere

Si proceda con il passare l’aspirapolvere in ogni angolo e superficie del divano per eliminare ogni granello di polvere, capelli e peli.

Utilizzare il sapone di Marsiglia e il bicarbonato

Se il tessuto del divano presenta macchie è bene utilizzare una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia e strofinare l’intera superficie. Si proceda con il risciacquo con acqua.

Successivamente, si sparga un po’ di bicarbonato sul tessuto del divano e si strofini con un panno imbevuto di acqua e di aceto di mele. Il bicarbonato aiuterà a smacchiare tutta la superficie. Una volta smacchiato il divano si passi un panno e si asciughi il tessuto.

Altro valido rimedio è utilizzare il vapore per eliminare i germi ed i batteri che si annidano sul tessuto del divano e per neutralizzare ogni forma di sporco.