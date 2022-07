By

Benedetta e Cristina Parodi sono le sorelle più famose della televisione italiana. Amatissime dal pubblico italiano, ma lo sapete che hanno anche un fratello molto famoso? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lui. Non ce ne siamo mai accorti: scopriamo di più.

Cristina e Benedetta Parodi sono conosciutissime e molto amate dal pubblico italiano. Conduttrici di successo e rappresentano uno dei volti più importanti del mondo dello spettacolo italiano.

Della loro carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono realmente la loro vita privata, ad esempio, avete mai visto loro fratello? Anche lui è molto famoso, non ce ne siamo mai accorti, infatti, siamo sicuri che appena lo vedrete rimarrete a bocca aperta. Impossibile non sapere chi è, il fratello di Cristina e Benedetta si chiama Roberto: conosciamolo meglio.

Cristina e Benedetta Parodi : la carriera

Cristina e Benedetta Parodi, sono due sorelle unitissime nella loro vita privata ma anche in ambito lavorativo, infatti, sono due giornaliste molto affermate. La seconda è conosciuta per le sue ricette di cucina che hanno appassionato milioni di telespettatori, nella famosa rubrica di Cotto e mangiato.

Invece, Cristina si è dedicata al mondo della comunicazione e dell’informazione, diventando nel corso del tempo una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano. Entrambe sono famose, ma non tutti sanno che nella loro famiglia c’è un altro volto del panorama della televisione nostrana, si tratta di loro fratello. L’uomo si chiama Roberto e anche lui lavora nel piccolo schermo, lo abbiamo visto tantissime volte in televisione, infatti, è un noto conduttore: conosciamolo meglio.

Chi è Roberto Parodi, tutto sul fratello di Cristina e Benedetta: carriera e vita privata

Roberto Parodi è uno scrittore, giornalista e conduttore televisivo. In passato ha anche lavorato come dirigente di banche e ha scritto libri sui suoi emozionanti viaggi, in particolare, però, scrive saggi e romanzi.

Inoltre, è un motociclista “overland”, ha girato il mondo in sella a diverse moto d’epoca, dove ha vissuto dei momenti indescrivibili. Una passione che lo ha portato a debuttare anche nel mondo della televisione, infatti, è stato al timone di trasmissioni importanti come Born To Ride su Mediaset e Diario della Motocicletta su RaiPlay.

Dei temi non semplici da raccontare se non li hai vissuti in prima persona, ma grazie alle sue esperienze ed avventure indimenticabili, Roberto è riuscito a distinguersi con le sue conoscenze in questo settore.

Riguardo la sua vita privata, invece, sappiamo che è sposato con una donna bellissima, di nome Giovanna Dedè. I due sono convolati a nozze nel 1994, ancora oggi sono innamorati come il primo giorno. Dal loro legame, sono venuti al mondo ben tre figli.