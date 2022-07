Antonella Clerici, lietissimo annuncio: dopo la figlia Maelle un’altra gioia in arrivo

Antonella Clerici al settimo cielo! Arriva il fantastico annuncio che tutti si aspettavano: dopo la figlia Maelle un’altra meravigliosa gioia è in cammino sulla sua strada. Che felicità per la conduttrice e per i suoi tantissimi fan!

Antonella Clerici non può contenere l’emozione. La storica presentatrice de La prova del cuoco, è la protagonista di un lieto evento: dopo la figlia Maelle, una meravigliosa notizia colora di gioia la sua vita. Che news fantastica! Lo scoop emoziona tutti.

Antonella Clerici al settimo cielo

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Presente sul piccolo schermo da tanti anni, continua ancora tutt’oggi ad avere grande successo e soprattutto un seguito senza precedenti. Amatissima dai telespettatori, è la regina della Rai, tra i volti noti del piccolo schermo più seguiti di sempre.

La storica conduttrice de La prova del cuoco e di vari format che tanto attirano l’attenzione dei telespettatori, oggi, dopo la chiusura per la pausa estiva della sua trasmissione “È sempre mezzogiorno”, la bella ricciolona si sta concedendo un po’ di meritato relax.

Solo qualche settimana fa, ha annunciato tramite i suoi social, di aver incontrato il covid-19. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e ora può ritornare a sorridere. In un periodo che è stato e continua ad essere per lei magico, arriva una meravigliosa notizia: dopo Maelle, un’altra gioia in arrivo.

Lieto annuncio per la conduttrice Rai

Arrivano liete notizie per la conduttrice più amata della Rai: Antonella Clerici al settimo cielo. Dopo Maelle, un’altra bella gioia è in arrivo per lei: presto convolerà a nozze. In coppia da tanti anni con Vittorio Garrone, con il quale convive in una meravigliosa tenuta in campagna insieme anche alla figlia Maelle, si mormora che il compagno le abbia fatto in una grande segreto una meravigliosa proposta di matrimonio e che a breve ci saranno i fiori d’arancio per loro.

La conduttrice più amata della Rai è pronta ad andare all’altare. Secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo, la bella bionda è pronta a compiere il grande passo:

“La proposta è già arrivata, ormai ci siamo. Il matrimonio è imminente”.

Secondo una fonte anonima, Garrone avrebbe voluto chiedere la mano della Clerici già un bel po’ di tempo fa ma stava aspettando di ottenere il divorzio definitivo dalla ex moglie che l’ha reso padre di tre figli. Le pratiche legali sarebbero state sbrigate, Garrone avrebbe finalmente ottenuto il divorzio e ora ha la possibilità di sposare quando vuole la sua Antonella.

La Clerici e Garrone fanno coppia fissa da diverso tempo. Lei ha sempre espresso parole dolci e romantiche nei confronti del compagno che la fa sentire “come una principessa”, ha affermato più volte e in diverse interviste. Per il momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale su questa notizia che se dovesse essere veritiera, renderebbe non soltanto la Clerici ma anche i suoi tantissimi fan felicissimi.

Non si sa dove si svolgeranno le nozze future, probabilmente a Portofino, il luogo del cuore della conduttrice, oppure ad Arquata Scrivia, il piccolo comune in cui vive attualmente la bionda insieme a Vittorio e alla figlia Maelle.

Meravigliose notizie dunque per Antonella che dopo la sua primogenita può gioire ancora: il matrimonio l’ha sempre desiderato e Vittorio è sicuramente la persona giusta con cui compiere questo passo importante.